Vrbata se blýskl třemi asistencemi, Washington deklasoval Chicago

V souboji celků ze spodních příček tabulky Západní konference uspěla 13. Arizona nad 12. Winnipegem těsně 4:3. Hosty, hrající bez zraněné hvězdy Patrika Laineho, sice poslal do vedení už ve 4. minutě Shawn Matthias, Coyotes však otočili vývoj na svou stranu sérií čtyř branek ještě ze zahajovací třetiny.

U tří z celkově čtyř akcí domácích nechyběli zkušení borci v osobách obránce Olivera Ekman-Larssona a útočníka Radima Vrbaty (13:07, +/-: 0, 0+3). Ve výčtu tří hvězd zápasu je nakonec ještě doplnil dvougólový střelec Brendan Perlini.

Nováček Arizony byl nedávno povýšen z farmy v Tucsonu, za kterou v úterý stihl hattrick shodou okolností proti farmě Winnipegu - Manitobě - s Ondřejem Pavelcem v bráně. Gólmani to je poslední dny ve Winnipegu velké téma. Trenér Paul Maurice je s jejich výkony dlouhodobě nespokojen a i v pátek je v zápase protočil. Po třech inkasovaných gólech Connora Hellebuycka nahradil Michael Hutchinson.

Ve zbytku duelu tedy Jets jen doháněli ztrátu. Dva zásahy ze třetí třetiny od Marka Stuarta a Blakea Wheelera jim ovšem stačily jen na zkorigování skóre na nejtěsnější rozdíl. Společně se zmiňovaným Vrbatou výhru slavil i centr Martin Hanzal (20:20, +/-: 0, 1 střela).

Z posledních deseti domácích zápasů hokejisté Floridy potěšili své fanoušky jen ve třech případech. Naposledy v pátek odcházeli znova poraženi, když je v odvetě přehráli Islanders. Ve středu v New Yorku byla parta kolem veterána Jaromíra Jágra spokojena s výhrou 2:1, domácí souboj však nezvládla výsledkem 2:5.

„Česká 68“ si po třech startech bez bodu připsala jednu asistenci. Jágr (16:23, -1, 1 střela, 0+1) v první třetině přispěl ke snížení Vincenta Trochecka. Ve druhé dvacetiminutovce ale navýšil náskok Ostrovanů obránce Nick Leddy a ve třetí části dvěma zásahy završil hattrick kapitán hostů John Tavares.

Kromě šestého třígólového představení kariéry v NHL se těšil rovněž z překonání hranice 500. bodů. Zámořští novináři tak Tavarese po právu jmenovali první hvězdou večera. Společně s Jágrem v sestavě domácích Panthers nechyběl ještě obránce Jakub Kindl (14:21, -2, 1 střela).

Rozjetí hokejisté Washingtonu v pátek natáhli svou vítěznou sérii už na osm duelů. Tým vedený kapitánem Alexem Ovečkinem, jenž v týdnu překonal hranici 1 000. bodů kariéry v NHL, navíc skvělých výsledků dosahuje i proti nejbližším konkurentům z čela ligové tabulky.

Během aktuální série totiž Capitals přehráli vedoucí Columbus, na Východě třetí Montreal a čtvrtý Pittsburgh a naposledy roznesli dokonce 6:0 lídry Západu z Chicaga.

Washington svého soupeře přestřílel 34:24 a za ziskem dvou bodů nakročil již v zahajovací dvacetiminutovce, v níž třikrát skóroval. Dvěma zásahy si vylepšil osobní statistiky především forvard Jay Beagle, Ovečkin si tentokrát odnesl jen jednu asistenci. Gólman Braden Holtby uhájil už pošesté v sezoně nulu (popáté z posledních čtrnácti startů).

V obraně Blackhawks po šesti zápasech mezi nehrajícími náhradníky Michal Rozsíval (16:11, -2) nahradil svého mladšího krajana Michala Kempného.

Po čtvrtečním tříbodovém představení (2+1) u výhry 4:2 nad Buffalem se český útočník Ondřej Palát prosadil za Tampu Bay i o den později. Tentokrát ovšem asistoval u jediné trefy svých barev, když se po výsledku 1:3 radovali hosté z Columbusu s českým nováčkem Lukášem Sedlákem (9:57, +/-: 0, 1 střela). Společně s Palátem za Lightning nastoupil i bek Andrej Šustr (18:26, +/-: 0). Blue Jackets výhra udržela s 62 body na čele Východní konference i celé NHL.

Obránce Roman Polák (17:59, +/-: 0, 4 zblokované střely) slavil s Torontem výhru 4:2 z ledu Rangers. Vítězně skončilo i představení nováčka Pavla Zachy (11:59, +/-: 0, 3 střely), jehož New Jersey uspělo těsně 2:1 v Calgary s Michaelem Frolíkem (18:22, +/-: 0, 3 střely) v sestavě.

Výsledky:

NY Rangers - Toronto 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Branky: 30. Kreider, 59. Miller - 5. Nylander, 18. Van Riemsdyk, 35. Brown, 54. Carrick. Střely na branku: 36:27. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Andersen, 2. Bozak, 3. Marner (všichni Toronto).

Washington - Chicago 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)

Branky: 7. a 59. Beagle, 7. Bäckström, 18. Connolly, 38. Wilson, 49. Oshie. Střely na branku: 34:24. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Alzner, 2. Holtby, 3. Beagle (všichni Washington).

Florida - NY Islanders 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Branky: 10. Trocheck (Jágr), 42. Smith - 4., 48. a 59. Tavares, 3. Chimera, 37. Leddy. Střely na branku: 29:42. Diváci: 14.352. Hvězdy zápasu: 1. Tavares (NY Islanders), 2. Trocheck (Florida), 3. Leddy (NY Islanders).

Carolina - Buffalo 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)

Branky: 22. a 23. Skinner, 27. a 48. McGinn, 45. Rask - 5. Carrier, 32. Gionta. Střely na branku: 38:38. Diváci: 11.992. Hvězdy zápasu: 1. Skinner, 2. McGinn, 3. Ward (všichni Carolina).

Tampa Bay - Columbus 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Branky: 17. Drouin (Palát) - 37. Anderson, 45. Foligno, 59. Jenner. Střely na branku: 32:31. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Foligno, 2. Korpisalo (oba Columbus), 3. Drouin (Tampa Bay).

Calgary - New Jersey 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Branky: 35. Monahan - 7. Palmieri, 19. Hall. Střely na branku: 32:36. Diváci: 19.190. Hvězdy zápasu: 1. Kinkaid (New Jersey), 2. Johnson (Calgary), 3. Palmieri (New Jersey).

Arizona - Winnipeg 4:3 (4:1, 0:0, 0:2)

Branky: 5. a 15. Perlini (na druhou Vrbata), 9. Holland (Vrbata), 11. McGinn (Vrbata) - 4. Matthias, 43. Stuart, 59. Wheeler. Střely na branku: 29:37. Diváci: 12.326. Hvězdy zápasu: 1. Perlini, 2. Ekman-Larsson, 3. Vrbata (všichni Arizona).