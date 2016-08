Roubíkův prominent? Nikdo neřekne ne, culí se kandidát Vrdlovec

„V první lize není nikdo, a nebude ani v extralize, kdo by řekl: Jardo, s tebou nechci hrát,“ zubí se hlavní adept Vrdlovec, který přišel ze Slavie a naposledy hrál v Šumperku. Trenéři jako druhou variantu zvažují dalšího novice Zdeňka Doležala, jenž se přesunul z Litoměřic.

Vrdlovec sice nejradši nastupuje na centru, ale po boku Jaroslava Roubíka, ikony Ústí a celé první ligy, v přípravě rád létá i na křídle.

„Já jsem spíš centr, on taky, ale pravé křídlo jsem ve Slavii hrál dlouho, takže je mi to víceméně jedno. I když, řeknu na rovinu, že radši jsem centr. Mám větší přehled o hře,“ doznal Vrdlovec.

Naskakovat vedle Roubíka a dalšího produktivního muže Jana Kloze je terno. A lístek za lepším angažmá. Poslední křídlo David Tůma si takhle vystřílel smlouvu v Kladně. V minulé sezoně se v 54 zápasech blýskl 66 body. Vedle Roubíka si předtím udělal osobní rekord i Tomáš Rod; před odchodem 55 utkání za Slovan, 58 bodů.

„Koluje, že každý, kdo přijde a hraje s Jardou, má hodně bodů,“ slyšel i Vrdlovec a statistiky to dokládají. „Určitě je Roubík v Ústí hrozně ceněný, což chápu, protože nám vždycky dal tak tři góly. Ale je jedno, kdo s ním bude hrát. Chci, aby mě hokej bavil, aby byla pohoda a šlo nám to výsledkově.“

Pokud by právě Vrdlovec zapadl do elitního útoku, což teď vypadá pravděpodobně, splnilo by se mu další přání: „Doufám, že mě sem brali, abych hrál důležité okamžiky, přesilovky. To je moje hra.“

V Šumperku, který sestoupil, v minulém ročníku perlil; 38 bodů znamenalo jeho osobní maximum.

„Bohužel začátkem února jsem si zlomil prst a do záchranářských bojů jsem nezasáhl. Nejdřív jsem byl vytěžovaný hodně, po změně trenéra ještě víc,“ nestěžoval si. Ve Slavii v minulosti nasbíral 43 extraligových startů. „Ale když odešel trenér Růžička, bylo to horší. Pan Lubina už neměl zájem.“

Že by se Růžička ozval z Chomutova? To 27letý Vrdlovec nečekal. „Rozumím tomu, nejsem extrémně perspektivní. I ve Slavii je to po změně vedení komplikované. Sportovní manažer pan Bukač loni mluvil jen o zkoušce, znělo to divně. A teď mi nezvedal telefon. Tak jsem hledal jinde.“ Našel Ústí. „Zvolil jsem ho kvůli pohodovější atmosféře, která tu je. Je potřebná, protože hokej je každodenní práce, člověk se pak cítí líp a na výkonech to je znát.“

Zahrát si play-off, to je Vrdlovcova touha. „Dlouho jsem v něm chyběl, naposledy to bylo v extralize. Jenže ne jako klíčový hráč. Chci si zahrát play-off v lepší pozici, užít si ho.“ Nejlíp to půjde po boku Roubíka.