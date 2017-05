Trenér Dopita zůstává, Vsetín po postupu do první ligy posiluje

Po deseti letech se vrací do profesionální soutěže. A hokejisté Robe Vsetín nehodlají hrát ani ve WSM Lize druhořadou úlohu. „Sportovní ambice máme ty nejvyšší. Prvořadé je play-off. S našimi fanoušky je pak možné všechno,“ prohlásil na úterním zahájení letní přípravy jednatel klubu Daniel Tobola.

Změny v kádru Vsetína ● Příchody

Obránci: Tomáš Frolo (v jednání, Most), Ondřej Holomek (Havířov)

Útočníci: Radim Hruška (Žilina), Martin Podešva (Znojmo), Ondřej Slováček (Poruba) ● Odchody

Jan Kolařík, Vladimír Luka, Jakub Čuřík, Štěpán Jeník, Richard Kobylík, Michal Stuchlík, David Hrazdira

Hokejisté se sešli necelý měsíc po postupu, vedení šestinásobných mistrů mezitím usilovně pracovalo na nadcházející sezoně. S titulárním partnerem firmou Robe prodloužilo smlouvu na pět let, a byť o tom obě strany mlčí, je jasné, že rožnovská firma svoji podporu hokejistům zvedla.

„Ve druhé lize jsme měli rozpočet 10,5 milionu korun na A-tým, v první ho chceme navýšit na 18 až 20 milionů, což je průměr soutěže,“ nastínil Tobola. „Budeme se snažit oslovit nové potenciální partnery, bez nich to nepůjde.“

Ani bez posil. A ty jsou zvučné. Na spadnutí je příchod obránce Tomáše Frola, spolu s útočníkem Radimem Hruškou odehráli v české elitní soutěži přes 1 200 zápasů, zkušenosti s extraligou mají také bek Ondřej Holomek a forvard Tomáš Podešva, který je vicemistrem EBEL. Všichni už na Lapači působili, až na Frola jsou místní odchovanci.

„O to jsme to měli snadnější. Nelicitovali. Hodně z nich tady bydlí a chtějí tady bydlet. Chtějí hrát doma,“ pochvaluje si sportovní manažer Radim Tesařík.

„Na první ligu jsou to nadstandardní hráči. Měli by patřit k oporám, dostanou výrazný čas na ledě,“ pravil asistent kouče Luboš Jenáček.

S olympijským vítězem Jiřím Dopitou povedou mužstvo také v první lize. Dohodě nic nebránilo. „Postupem se to usnadnilo. Nebyly předpoklady, že by Jirka pokračoval ve druhé lize,“ naznačil Tobola, že bez postupu by Dopitova trenérská mise na Lapači skončila.

Zatímco realizační tým je daný, kádr se ještě tvoří. „Definitivní nebude ani 1. srpna na ledě. Může se stát, že se objeví někdo v září,“ uvedl Tobola.

Ve Vsetíně mají přitom z čeho vybírat. Hráče nabízejí nejen jejich agenti, ale ozývají se jim i samotní hokejisté. „Zájem nás překvapil. Na play-off třeba pravidelně jezdili dva hráči ze slovenské extraligy a byli nadšení, jak to tady vypadá. Chtěli by za nás hrát,“ těší Tesaříka.

Soupiska však bude omezená. Prvoligové týmy můžou mít nově v sestavě pro jednotlivé zápasy dva brankáře a osmnáct hráčů do pole včetně jednoho juniora. „Máme představu o osmi obráncích a třinácti útočnících,“ podotkl Tobola. „Přijdou kluci na zkoušku, sháníme ještě třetího kvalitního brankáře.“

Z mužstva, které vybojovalo postup, nebude v první lize pokračovat sedm hráčů. Otazník visí nad kapitánem Mojžíšem a veteránem Čechem. Zůstat má nejproduktivnější hráč týmu a poslední hrající pamětník šestého extraligového titulu Radim Kucharczyk.