Výdělky hokejistů na Světovém poháru? Prémie jsou spíše symbolické

Nejsou to ale jediné peníze, které inkasují. Každý z hokejistů, tak jak velí zámořské zvyklosti, dostává ještě stravné. A to činí 115 amerických dolarů na den. Češi se však o jídlo starat nemusí. Vedení reprezentace ho teď v Pittsburghu, kde celek čeká zítra poslední příprava, i po následném přesunu do Toronta zajišťuje samo.

„Jsou to náklady navíc, ale my to bereme tak, že jde o prestižní akci, a chceme klukům vyjít vstříc, aby měli snídani na hotelu a nemuseli nikde běhat po městě. Stejně tak, když přijedeme večer po zápase,“ říká Jan Černý, který má na hokejovém svazu Světový pohár na starosti. Škodný není ani samotný svaz. Za účast na turnaji dostává od NHL startovné, které podle Černého činí „jednotky milionů korun“.

Podle informací MF DNES je to přesně 500 tisíc dolarů, 12 milionů korun. Další příjem pro svaz byl z přátelského utkání s Ruskem, i proto byly vstupenky poměrně drahé.

Jen pro srovnání - při světových šampionátech hráči diety nedostávají. Mají však prémie za umístění, které se v posledních letech drží na částkách - 500 tisíc korun za titul. Za stříbro 400, bronz 300 a za čtvrté místo 150 tisíc.

NHL i hráčská asociace NHLPA však hokejisty při Světovém poháru hýčká i jinak. Každý mohl pozvat dvě osoby, kteří budou mít ubytování i vstupenky zdarma. A většina z nich toho využila.

Samozřejmostí jsou i honosné letouny. A tak už k přípravě do Petrohradu a zpět letěla reprezentace (včetně doprovodu funkcionářů a novinářů čítajícího 50 lidí) airbusem A330 pro 260 lidí od společnosti Air Canada, v němž je 40 sedaček v byznys třídě. Stejným letadlem vyrazila v neděli i za Atlantik.

Že by se do něj vešla i ruská výprava, která v Praze hrála? Neexistuje! „Je to jedna z podmínek NHL a hráčské asociace, zřejmě nechtějí, aby soupeři byli na palubě společně. Navíc v letadlech není tolik míst v byznysu,“ říká Černý.

Pro středeční přelet z Pittsburghu do Toronta už Čechům organizátoři přidělili menší letoun pro 58 osob, ovšem všechna místa jsou jen v byznys třídě. A část jejich nákladu už nyní převezli do Kanady kamionem.

V úterý trénink v Pittsburghu

Do zámoří přiletěl tým v neděli večer, v pondělí měl podle regulí turnaje povinný volný den a v úterý dopoledne amerického času ho čeká trénink v Consol Energy Center.

Ve středu od 21.30 odehraje poslední přípravný duel proti Týmu Severní Ameriky, který tvoří hráči do 23 let. (Vysílá ČT sport, on-line reportáž na sport.idnes.cz).