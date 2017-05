Olympijské vyhlídky: co ukázalo hokejové MS před turnajem v Koreji?

Co vlastně šampionát o olympijském Pchjongčchangu napověděl?

Tak předně – ač se pořád zdá, že vedení NHL je neoblomné a své hráče v únoru do Koreje nepustí, existují teorie, že to všechno bude ještě jinak. Třeba český útočník Jakub Voráček pár minut po čtvrtfinálovém vyřazení tvrdil: „Pořád věřím, že se to nějak domluví. Je to největší sportovní akce na světě a nejlepší hráči by na ní neměli chybět. Pokud nedojde k dohodě, bude to zklamání.“

Nebyl sám, kdo volil podobná slova. Naději na olympiádu nepozbyl ani brankář Petr Mrázek, úplný pesimista není ani Radko Gudas, všichni to hráči z NHL. Čím to? Jsou jen slepými optimisty?

Anebo jejich víra má oporu v jistém „zjevení“? Logicky mají blízko k hráčským odborům NHLPA, které mohou sehrát klíčovou roli, aby vedení NHL i šéfové klubů ještě změnili názor. Však i René Fasel, prezident Mezinárodní hokejové federace IIHF, v Paříži přiznal, že je s asociací NHLPA až třikrát týdně v kontaktu.

A přidal: „Jsem velmi pozitivní člověk, který se nikdy nevzdává. Stále je tu nějaký čas, abychom přesvědčili Garyho Bettmana (šéfa NHL) ke změně názoru. Puk je nyní na holi NHLPA.“

Jenže do kdy lze čekat? Do kdy lze ještě jednat, když už před pár měsíci Bettman rázně tvrdil, že nic nemůže rozhodnutí zvrátit? „Řekl bych, že čas je do konce června, začátku července. S ohledem na kalendáře, rozlosování zápasů i program v arénách. Uvidíme. Budeme dál jednat a zkusíme rozhodnutí NHL změnit,“ prohlásil Fasel.

Buďme ale spíše realisté a přijměme fakt, že NHL se v únoru na 16 dní nezastaví. Pak šampionát, který se teď víc než dva týdny odehrával v Německu a Francii, ukázal, že největšími olympijskými favority jsou Rusové. Ač včera v podvečer po zápase s Finskem jen zklamaně přebírali bronzové medaile, ukázali sílu. Semifinále proti Kanadě ztratili až ve třetí třetině, přitom vedli 2:0.

V jejich 25členném kádru bylo hned 18 hráčů z KHL, přičemž většina z nich bude v únoru k dispozici. Kouč Znarok sestavil tým, který vynikal rychlým přechodem do útoku. Měl zničující přesilovky, hrál kombinační hokej, kterým i kanadské soupeře dokázal vyšachovat, a dával góly do prázdné. Rusové mají zažitý podobný herní systém z KHL, oproti jiným týmům nebudou muset lepit mužstvo ze zástupců různých lig.

„Navíc jsou zvyklí na širší kluziště a toho využívají,“ všiml si obránce Radko Gudas. Takže favorit č. 1.

Co ostatní? Co včerejší finalisté?

U Kanady je samozřejmě velká otázka, koho na turnaj pošle. Podle regulí nebude moct nikdo využít ani hráče z farmářské AHL. Těžko se při olympiádě zastaví zámořské juniorské soutěže. Tým tak má svázané ruce.

I Švédsko, druhý finalista, bude okleštěn. V této sezoně měl v NHL 79 hráčů do pole, hned 19 hokejistů včetně dvou brankářů bojovalo v Kolíně nad Rýnem. To je velká síla, která znamená, že v Koreji bude potřeba úplně jiný tým.

A teď to hlavní – co Češi? „Žádný kluk z Evropy nás nezklamal. Jsme rádi, že jsme objevili nové hráče pro nároďák a budeme objevovat další. Dobře se jevil brankář Pavel Francouz, předváděl výborné výkony. Vylétl bek Jan Rutta, to samé Robin Hanzl a Roman Horák,“ říkal v Paříži kouč Josef Jandač.

Není pochyb, že klidně půlka z pařížského turnaje se ukáže i v Koreji. Brankáři Francouz, Furch budou jistotou, objeví se i útočníci Kovář (možný kapitán), Červenka, klidně celá třetí formace Řepík, Vrána, Birner. Nepřekvapila by nominace bijce Horáka, šikuly Hanzla. Jenže horší je pohled na obranu – ze sedmičky, která hrála čtvrtfinále, může být volný jen Šulák (dál bez mezinárodních zkušeností) a Kundrátek, který v Paříži moc nepřesvědčil.

Gudas, Kempný pokračují v NHL. Šimek se nově upsal na rok San Jose, do Montrealu se chystá Jeřábek, zámořské kluby lanaří i zmíněného Ruttu. To je citelný zásah do defenzivy.

Kdo je může nahradit? Volný bude Nakládal, který letos MS kvůli rodině vynechal. Do Evropy se po beznadějném hraní na farmě vrátil Mozík. Víc než jen vysedávání na tribuně se dočká Kolář. Že by se ale po 20 letech zopakovalo Nagano? Buďme realisté ve všem.