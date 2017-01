Washington uťal vítěznou sérii Columbusu, Pastrňák s Krejčím bodovali

Málokdy se stává, že po nevydařeném zápase se skóre 0:5 trenér poraženého týmu dokáže pochválit. John Tortorella však ve čtvrtek měl pro to jasný důvod. Jeho svěřenci před nezdarem ve Washingtonu triumfovali patnáctkrát v řadě a jen poslední krůček jim scházel k vyrovnání historického zápisu ligy.

Češi v NHL: 1. Jakub Voráček (PHI) 40z. - 37b. (13+24)

2. David Pastrňák (BOS) 34z. - 27b. (19+8)

3. David Krejčí (BOS) 41z. - 25b. (9+16)

4. Radim Vrbata (ARI) 38z. - 24b. (9+15)

5. Jaromír Jágr (FLA) 39z. - 24b. (7+17)

6. Michael Frolík (CGY) 40z. - 21b. (7+14)

7. Ondřej Palát (TBL) 35z. - 18b. (7+11)

8. Tomáš Plekanec (MTL) 39z. - 16b. (3+13)

9. Martin Hanzal (ARI) 33z. - 14b. (8+6)

10. Radek Faksa (DAL) 39z. - 13b. (5+8)

„Obvykle po zápase, ať už vyhraném či prohraném, do kabiny za hráči nechodím. Celou sezonu jsem to neudělal. Dnes bych byl ale hodně líný. Tým předvedl sakra dobrou sérii, mají být na co pyšní,“ uvedl Tortorella v rozhovoru se zámořskými novináři.

Velkou zásluhu na zastavení vítězné jízdy Columbusu měl gólman domácích Braden Holtby. Držitel Vezinovy trofeje pro nejlepšího gólmana uplynulé sezony pochytal všech 29 ran Blue Jackets. Naopak na druhé straně všech pět branek inkasoval v předchozích zápasech skvěle chytající Sergej Bobrovskij, jenž by letos mohl patřit mezi aspiranty na navázání na úspěch Holtbyho.

Capitals poslal do vedení v 6. minutě Daniel Winnik a ještě v zahajovací třetině vedení navýšil obránce John Carlson. Ve druhé hrací části přidali domácí další dvě trefy, když se poprvé v sezoně zapsal mezi střelce Nate Schmidt a uspěl i Andre Burakovsky. Tečku za zápasem pak ještě v 46. minutě udělal Justin Williams. Kapitán vítězů Alex Ovečkin ze zápasu vytěžil jednu asistenci. Jediný Čech v zápase, nováček v sestavě Columbusu Lukáš Sedlák (11:14, +/-: 0, 1 střela), nebodoval.

Podruhé za sebou vyšli bodově naprázdno hokejisté Bostonu. Na pondělní prohru 0:3 z ledu New Jersey totiž navázali pro změnu domácím nezdarem 3:4 s Edmontonem.

Po sedmi zápasech bez zápisu do produktivity se připomněl český dravec David Pastrňák (23:24, -2, 4 střely, 0+1), jenž asistoval u jedné ze tří branek Bruins. Mezi střelce se zapsal centr David Krejčí (20:34, -1, 4 střely), jenž v 58. minutě dorážkou při přesilovce upravil konečnou podobu skóre.

Oilers o svém úspěchu rozhodli na startu třetí třetiny, kdy nejprve po pouhých čtrnácti vteřinách hry v dané části uťal smírný stav 2:2 Ryan Nugent-Hopkins a v 50. minutě na něj navázal hrdina zápasu Patrick Maroon. Právě jeho trefa, kterou završil svůj premiérový hattrick kariéry v NHL, byla nakonec tou rozdílovou, když v samotném závěru ještě využil přesilovku zmiňovaný Krejčí.

Kromě tří branek se Maroon v zápase zviditelnil ještě pěstním soubojem s kapitánem Bostonu Zdeno Chárou. K bitce došlo už ve 4. minutě za průběžného jednogólového vedení Oilers právě po úvodní trefě Maroona.

Druhou šestigólovou prohru za sebou si připsali trápící se hokejisté Tampy Bay. V obou případech navíc před svými fanoušky, když v úterý nestačili 4:6 na Winnipeg a ve čtvrtek jim debakl 1:6 uštědřil Nashville.

Jedním z mála hráčů Lightning, jenž neskončil se zápornou hodnotou v tabulce +/- byl český útočník Ondřej Palát (20:27, +/-: 0, 3 střely). Obránce Andrej Šustr tentokrát v sestavě chyběl a z pozice nehrajícího náhradníka byl svědkem premiérového hattricku kariéry útočníka Predators Coltona Sissonse.

Výsledky NHL

Boston - Edmonton 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Branky: 8. C. Miller, 31. Bergeron (Pastrňák), 58. Krejčí - 2., 34. a 50. Maroon, 41. Nugent-Hopkins. Střely na branku: 36:25. Diváci: 17 565. Hvězdy zápasu: 1. Maroon (Edmonton), 2. Bergeron (Boston), 3. McDavid (Edmonton).

Washington - Columbus 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Branky: 6. Winnik, 12. Carlson, 28. Schmidt, 37. Burakovsky, 46. Williams. Střely na branku: 27:29. Diváci: 18 506. Hvězdy zápasu: 1. Holtby, 2. Carlson, 3. Schmidt (všichni Washington).

Tampa Bay - Nashville 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Branky: 27. Johnson - 34., 55. a 57. Sissons, 3. Fisher, 24. Forsberg, 35. Ellis. Střely na branku: 28:19. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Fisher, 2. Sissons, 3. Rinne (všichni Nashville).

St. Louis - Carolina 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Branky: 24. Edmundson, 28. Tarasenko - 2. a 59. Ryan, 32. McClement, 54. Skinner. Střely na branku: 23:29. Diváci: 19 090. Hvězdy zápasu: 1. Ryan, 2. Skinner (oba Carolina), 3. Tarasenko (St. Louis).

Chicago - Buffalo 4:3 v prodl. (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 39. a 58. Anisimov (na první Kempný), 17. Hartman, 61. P. Kane - 8. M. Foligno, 39. Okposo, 42. Eichel. Střely na branku: 43:20. Diváci: 21 824. Hvězdy zápasu: 1. Anisimov, 2. P. Kane (oba Chicago), 3. O’Reilly (Buffalo).

Los Angeles - Detroit 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

Branky: 2. a 19. Vanek, 11. Athanasiou, 48. Mantha. Střely na branku: 34:22. Diváci: 18 230. Hvězdy zápasu: 1. Athanasiou, 2. Vanek, 3. Coreau (všichni Detroit).

San Jose - Minnesota 4:5 (0:0, 2:1, 2:4)

Branky: 29. Donskoi, 32. Pavelski, 44. Ward, 45. Marleau - 39. a 46. E. Staal, 49. a 51. Koivu, 43. Parise. Střely na branku: 34:26. Diváci: 17 562. Hvězdy zápasu: 1. Koivu, 2. E. Staal, 3. Parise (všichni Minnesota).