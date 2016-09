Plzeňský útočník Yellow Horn: Věřím, že mi to začne padat víc

Už se zdálo, že tenhle přestup se moc nepovedl, byť Yellow Horn přicházel do Plzně ze Znojma s vizitkou nejužitečnějšího hráče EBEL ligy. Ale poslední dvě kola 29letému rodákovi z kanadské provincie Alberta vrátily dobrou náladu.

V domácím duelu proti Brnu si hned v prvním ostrém zápase za Plzeň připsal gól. Ten sice mnoho neřešil, porážku 3:6 neodvrátil. Ale „Žlutý roh“ přidal další hned v neděli ve Zlíně, kde otevřel skóre a tahle trefa už pomohla k výhře 2:1.

„Byl to náročný zápas. Poslední dva duely jsme prohráli a dostali laciné góly po vlastních chybách. Tohle vítězství je pro nás velká vzpruha,“ uvedl Yellow Horn.

Prosadil se hned v první třetině, kdy si u tyče počíhal na přihrávku Johnsona a zblízka zavěsil. „Měl jsem tam i pár dalších šancí, většinou z podobných pozic, trefil jsem i tyč. Škoda, že mi to tam spadlo jen jednou. Ale věřím, že mi to tam začne padat víc,“ prohlásil.

Především však Škoda po třech porážkách už nutně potřebovala bodovat, aby se nedostala do ještě truchlivější nálady. I proto vyrazila do Zlína už o den dřív, nechtěla nic podcenit. „Předtím jsme nedělali věci naplno, až dnes ano. Hráli jsme celých 60 minut a bylo to znát. Makali jsme na maximum, snažili jsme se hrát jednoduše a zbytečně nedržet puky. Ukázali jsme, že když plníme, co máme, tak můžeme vyhrávat,“ mínil útočník.

Už dnes ale čeká Plzeň další duel. V 18 hodin nastoupí na ledě mistrovského Liberce k dohrávce prvního kola. „Víme, že musíme navázat na výkon ve Zlíně a vybojovat další body,“ řekl Yellow Horn.