Zacha byl strůjcem výhry New Jersey, Neuvirth nastoupil potřetí v řadě

Pondělní vydařený výkon Pavla Zachy (13:39, -1, 2 střely, 1+1) je o to cennější, když hokejisté New Jersey ukončili dlouho trvající černou sérii. Před svými fanoušky totiž uspěli po předchozích sedmi domácích porážkách. Před výhrou nad Buffalem 2:1 naposledy v Prudential Center slavili dva body před měsícem - 2. ledna po výsledku 3:0 nad Bostonem.

Obě pondělní branky Devils padly za početní převahy. Poprvé se prosadil v 29. minutě Adam Henrique, jenž z pozice za bránou po sérii přihrávek chtěl vybídnout ke střele najíždějícího Zachu. Bránící Justin Falk si však puk srazil do vlastní sítě. Také druhý gól zápasu padl z ostrého úhlu. Nahozením z rohu kluziště brankáře Cory Schneidera v 49. minutě překvapil hostující Tyler Ennis - 1:1.

Dlouho to ovšem netrvalo a New Jersey šlo zpátky do vedení. Druhou přesilovku totiž využil zmiňovaný Zacha, když před bránou Robina Lehnera dorazil odražený puk po předchozí střele Michaela Cammalleriho.

Český útočník, jenž kromě přesilovkového komanda nastupuje na levém křídle třetí formace Devils, byl vyhlášen první hvězdou zápasu a opět tak potvrdil nárůst formy. Z posledních devíti startů posbíral sedm (4+3) z dosavadních čtrnácti (6+8) bodů své kompletní nováčkovské sezony. V NHL rodák z Brna debutoval už loni, když si v jednom utkání připsal dvě asistence.

Po výhře 3:1 nad Montrealem a skvělém výkonu proti Los Angeles (prohra 0:1 až po prodloužení) se v pondělí potřetí za sebou postavil do brány Philadelphie český gólman Michal Neuvirth. Za soupeře mu bylo St. Louis nabuzené po nedávné trenérské rošádě.

Češi v NHL: 1. Jakub Voráček (PHI) 54z. - 45b. (14+31)

2. David Pastrňák (BOS) 48z. - 44b. (22+22)

3. Radim Vrbata (ARI) 51z. - 35b. (11+24)

4. David Krejčí (BOS) 55z. - 34b. (13+21)

5. Michael Frolík (CGY) 55z. - 30b. (12+18)

6. Jaromír Jágr (FLA) 52z. - 29b. (9+20)

7. Ondřej Palát (TBL) 47z. - 25b. (10+15)

8. Radek Faksa (DAL) 51z. - 24b. (8+16)

9. Tomáš Plekanec (MTL) 54z. - 23b. (7+16)

10. Martin Hanzal (ARI) 43z. - 19b. (10+9)

Blues vyslali na bránu Neuvirtha pouze šestnáct puků, z nichž dva skončily v síti. I to však stačilo na zisk obou bodů poté, co domácí Flyers se v ofenzivě proti Carteru Huttonovi nedokázali prosadit. Náhradník hostů kryl všech 26 pokusů a uhájil už svou třetí nulu sezony.

St. Louis, za které se prosadili útočníci Paul Stastny a Kenny Agostino, po povýšení Mika Yeoa na post hlavního kouče na úkor odvolaného Kena Hitchcocka zvítězilo ve druhém z dosavadních tří startů. Po třech zápasech v roli nehrajícího náhradníka tentokrát v sestavě nechyběl i český forvard Dmitrij Jaškin (11:31, +/-: 0, 2 střely). Do statistik se ale nezapsal stejně jako domácí duo Jakub Voráček (21:15, -1, 4 střely) - Radko Gudas (18:55, +/-: 0, 3 střely).

„Prožíváme složité období a je to nepříjemné i pro fanoušky. Platí za zápasy hodně peněz, ale nevidí žádné góly. Dnes jsme nemohli dát ani jeden,“ kroutil hlavou zklamaný Voráček, jenž za předchozích čtrnáct startů posbíral jen jeden vstřelený gól. Philadelphia za předchozí čtyři duely dala jen dvě branky, z toho poslední dva starty vyšla naprázdno.

Nejbohatší na góly z pondělních zápasů byla suverénně konfrontace Islanders s Torontem. V řádné hrací době se oba tábory rozešly za smírného skóre 5:5 a v prodloužení přiřkl domácímu New Yorku druhý bod útočník Brock Nelson, jenž byl s bilancí (2+1) zvolen první hvězdou. Jediný český zástupce v utkání, obránce Maple Leafs Roman Polák (17:46, +/-: 0, 1 střela), se do statistik nezapsal.

Výsledky:

New Jersey - Buffalo 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Branky: 29. Henrique (Zacha), 53. Zacha - 49. Ennis. Střely na branku: 39:23. Diváci: 12.105. Hvězdy zápasu: 1. Zacha, 2. Cammalleri, 3. Henrique (všichni New Jersey).

Philadelphia - St. Louis 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky: 36. Stastny, 43. Agostino. Michal Neuvirth odchytal za Philadelphii 57 minut, z 16 střel inkasoval 2 góly a úspěšnost zásahů měl 87,5 procenta. Střely na branku: 26:16. Diváci: 19.589. Hvězdy zápasu: 1. Hutton, 2. Agostino (oba St. Louis), 3. Cousins (Philadelphia).

NY Islanders - Toronto 6:5 v prodl. (2:2, 1:2, 2:1 - 1:0)

Branky: 34. a 63. Nelson, 2. Strome, 19. Kuljomin, 54. Bailey, 59. Ladd - 14. Sošnikov, 15. Matthews, 26. Marner, 30. Hyman, 58. Nylander. Střely na branku: 34:32. Diváci: 11.828. Hvězdy zápasu: 1. Nelson, 2. Strome (oba Islanders), 3. Rielly (Toronto).