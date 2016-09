Začíná hokejová extraliga. Okysličená, ale ve stínu

„Kluby odmítly překládat nebo odkládat soutěž, protože ztráta tří týdnů jim kvůli Lize mistrů a reprezentačním přestávkám hodně zhustí program. Upozadily extraligu a doufají, že se dobře rozběhne v tomhle čase. I když bude pozornost věnována Světovému poháru. Ale já myslím, že si svého fanouška, kterého má, najde,“ řekl ČTK Josef Řezníček, šéf extraligy.

Jaká bude soutěž, která se rozjíždí za letních teplot a ve stínu očekávaného turnaje? V lecčems nová a nejspíš v pár věcech i rekordní.

Budiž světlo!

V NHL to byl hit, a tak se inspirovala i extraliga. Až zápas dospěje do prodloužení, nebuďte překvapení, že je na ledě málo hráčů. Bude se hrát 3 na 3, což je nejzásadnější extraligová novinka. „Slibujeme si od toho větší atraktivitu a věříme, že do hlediště i díky tomu přijde více fanoušků, kteří budou více vtaženi do hry. Pokud zápas skončí remízou, tak to bude atraktivnější a dynamičtější. Hra se bude více přelévat ze strany na stranu,“ uvedl Řezníček. Drobných novot je víc - třeba ta, že po gólu domácích se už hala neponoří do tmy. Proč? Po zhasnutí světel občas docházelo k incidentům, které ale nemohla disciplinární komise kvůli tmě zpětně řešit. Videodůkazy chyběly.

Vůjtek v lize.

V létě zahradničil, hrál tenis, před pár dny se vrátil z dovolené. A už brzy by Vladimír Vůjtek, který v květnu vedl reprezentaci na mistrovství světa, měl začít spolupracovat s Vítkovicemi. „Už jsme spolu seděli. Jsme blízko dohodě a možná, že už příští týden oznámíme spolupráci,“ řekl majitel klubu Aleš Pavlík. Už dříve se spekulovalo o roli poradce.

Cizí krev.

Extraliga dál nabírá cizince. Loni se v ní objevilo rekordních 90 hráčů ze zahraničí, teď už je na soupiskách 86 cizinců. Nejpočetnější jsou Slováci (63 hráčů), pak Američané a Kanaďané (6). Vůbec nejvíc cizinců angažoval Hradec Králové (10) a Třinec s Olomoucí (8). Naopak Mladá Boleslav má v týmu jen finského gólmana Tarkkiho.

Nový železný muž?

Františku Ptáčkovi je 41 let. Dál hraje hokej, jenže už pár měsíců „jen“ za prvoligové Kladno. A tak rekordních 1 209 zápasů v nejvyšší soutěži může počátkem února překonat další nezdolný bek, Petr Kadlec z Plzně. Teď je 39letý hráč na kótě 1 165 duelů. Z dvanáctky hráčů, kteří překročili hranici 1 000 utkání, zůstávají v extralize jen tři. Vedle Kadlece jsou to útočníci Veselý ze Zlína (1 055) a Kratěna z Plzně (1 016). Klub tisícovkařů naopak mohou v sezoně rozšířit Galvas (973) a Hübl (956).