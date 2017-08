Začíná nový ročník KHL se třemi desítkami českých hokejistů

Největší česká kolonie se vytvořila se Slovanu Bratislava, kde načne třetí sezonu jako hlavní kouč Miloš Říha starší a na pozici trenéra brankářů působí Rostislav Haas. V kádru mají osm krajanů. Loni se ve Slovanu během sezony představilo sedm českých hokejistů a zůstal z nich jen útočník Radek Smoleňák.

Novými posilami jsou brankáři Marek Mazanec z farmy Nashvillu v Milwaukee, Jakub Štěpánek z finské Raumy, obránci Tomáš Voráček z Mladé Boleslavi, Tomáš Černý z druholigové Opavy a útočníci Jan Buchtele s Michalem Řepíkem z pražské Sparty a Lukáš Kašpar z Dynama Moskva. Řepík původně mířil do švýcarského Fribourgu, ale nakonec skončil ve Slovanu.

Češi v klubech Kontinentální hokejové ligy Bobrovova divize

Dinamo Minsk: nikdo. Dinamo Riga: nikdo. Jokerit Helsinky: nikdo. Slovan Bratislava: Marek Mazanec, Jakub Štěpánek (oba brankáři), Tomáš Černý, Tomáš Voráček (oba obránci), Jan Buchtele, Lukáš Kašpar, Michal Řepík, Radek Smoleňák (všichni útočníci), Miloš Říha starší (trenér), Rostislav Haas (trenér brankářů). SKA Petrohrad: nikdo. Spartak Moskva: Lukáš Radil (útočník). Tarasovova divize

CSKA Moskva: nikdo. Dynamo Moskva: nikdo. HK Soči: nikdo. Lokomotiv Jaroslavl: Jakub Nakládal (obránce). Severstal Čerepovec: Petr Holík, Matěj Stránský (oba útočníci). Torpedo Nižnij Novgorod: Tomáš Kundrátek (obránce). Viťaz Podolsk: Vojtěch Mozík (obránce), Roman Horák (útočník). Charlamovova divize:

AK Bars Kazaň: Jiří Sekáč (útočník). Avtomobilist Jekatěrinburg: Jakub Kovář (brankář). Jurga Chanty-Mansijsk: nikdo. Lada Togliatti: Jiří Novotný (útočník). Metallurg Magnitogorsk: Tomáš Filippi, Jan Kovář (oba útočníci). Neftěchimik Nižněkamsk: Robin Hanzl, Andrej Nestrašil (oba útočníci). Traktor Čeljabinsk: Pavel Francouz (brankář). Černyšenova divize

Admiral Vladivostok: nikdo. Amur Chabarovsk: Michal Jordán, Jan Kolář II (oba obránci), Marek Kvapil, Tomáš Zohorna (oba útočníci). Avangard Omsk: Dominik Furch (brankář). Barys Astana: nikdo. Salavat Julajev Ufa: Dominik Kubalík (útočník). Sibir Novosibirsk: Alexander Salák (brankář), Adam Polášek (obránce). Red Star Kunlun: nikdo.

Už během sezony odešel ze Slovanu do prvoligových Českých Budějovic obránce Filip Novák, stejný směr nabral po skončení ročníku útočník Václav Nedorost. Obránce Tomáš Kundrátek zamířil do Nižního Novgorodu. Forvard Jakub Valský odešel během sezony do Liberce a nyní je posilou Mladé Boleslavi, Lukáš Vopelka přes Trenčín přešel do Hradce Králové a Tomáš Kubalík zamířil do finského Sport Vaasa.

Čtyři Češi budou hájit na Dálném východě barvy Chabarovsku. V Amuru doplnili obránce Jana Koláře a útočníka Tomáš Zohornu zadák Michal Jordán z Kazaně a forvard Marek Kvapil z Komety Brno.

Čerepovec posílili v ofenzívě nově Petr Holík ze Zlína a Matěj Stránský z farmy Dallasu z Texasu a Nižněkamsk Robin Hanzl z Litvínova a Andrej Nestrašil z Caroliny. V Podolsku doplnil centra Romana Horáka bek Vojtěch Mozík ze záložního týmu New Jersey v Albany.

Do Jekatěrinburgu se vrátil gólman Jakub Kovář z Čerepovce, do Togliatti přišel útočník Jiří Novotný z Čeljabinsku a do Ufy Dominik Kubalík z Plzně, u něhož se ale spekuluje, že mohl kvůli přeplněné kvótě cizinců Salavat Julajev opustit. V Magnitogorsku pokračuje jedna z hvězd soutěže Jan Kovář i další útočník Tomáš Filippi, ve Spartaku Moskva Lukáš Radil, v Kazani Jiří Sekáč, v Jaroslavli zadák Jakub Nakládal, v Čeljabinsku brankář Pavel Francouz, v Omsku Dominik Furch a v Novosibirsku další gólman Alexander Salák se zadákem Adamem Poláškem.

Z KHL odešel obránce Jakub Jeřábek z Podolsku do Montrealu, centr Vladimír Sobotka z Omsku do St. Louis, další útočníci Petr Koukal z Jekatěrinburgu do Hradce Králové, Tomáš Mertl z Ufy do Plzně, Vojtěch Polák opustil Čerepovec a brankář Jakub Sedláček po konci angažmá v Dinamu Riga začne sezonu v Hradci Králové.

Zápasy KHL jsou od pondělka na programu každý den až do první reprezentační pauzy, kdy se nebude hrát od 8. do 12. listopadu při turnaji Karjala. Další přestávka je mezi 12. a 17. prosincem pro Channel One Cup. Hrát se nebude také od 31. prosince do 2. ledna. Mezi 28. lednem a 25. únorem se soutěž naposledy přeruší pro olympijské hry v Pchjongčchangu.

Základní část skončí 1. března. Vítěz Gagarinova poháru bude znám nejpozději 26. dubna, týden před začátkem mistrovství světa v Dánsku.