Jednoduché počty: K prvnímu místu stačí budějovickým hokejistům jen bod

Horší než druhý už Motor být nemůže. „O tom ani nepřemýšlíme, chceme být první. Byla by škoda si první místo nepohlídat, když jsme na tom pracovali celou sezonu,“ prohlásil nedávno útočník Vladimír Škoda.

Jak ještě mohou Jihočeši o první místo přijít? O šest bodů pozadu je Jihlava, která by pro první místo musela uhrát v posledních dvou kolech všech šest bodů, a Budějovice by naopak musely oba zápasy prohrát v základní hrací době.

Motoru tak ve zbývajících dvou kolech stačí alespoň jeden bod. „Na to se ale my vůbec nekoukáme, s Havířovem i s Kladnem budeme chtít vyhrát,“ zní z hokejové kabiny. Ani třetí Kladno ve vzájemném zápase posledního kola už nemůže Jihočechy ohrozit.

Kladenští totiž ve středu prohráli s Přerovem 1:3 a na Motor jim schází už 10 bodů. Náročné venkovní dvojutkání Budějovice zvládly nejlépe, jak mohly. V úterý po necelém týdnu znovu hrály s Prostějovem. A i když s Moravany doma prohrály 2:3 po nájezdech, venku už byl výkon lepší. Motor vyhrál 2:3.

Podle původních předpokladů měli hokejisté Českých Budějovic přejet z Prostějova přímo do Benátek nad Jizerou a tam i přespat. To ale nevyšlo, a tak museli hráči cestovat na jih Čech, ve středu ráno si dát v Budvar aréně rozbruslení a pak až odjet k zápasu do Benátek.

Ani zdlouhavé cestování hráčům nezabránilo získat další tři důležité body do tabulky. I když ke konci zápasu to bylo na výkonu vidět. „Máme za sebou dvojzápas. Včera jsme hráli v Prostějově, dnes znovu. Bylo cítit, že hráči nejsou čerství. Ukázalo se však, že pokud to tým odehraje srdcem, může porazit kohokoliv a kdekoliv,“ říkal po zápase hlavní trenér Motoru Antonín Stavjaňa.

Poslední domácí utkání základní části sehrají hokejisté lídra první ligy v sobotu. Od 17 hodin začne duel proti Havířovu, nad kterým Motor v této sezoně vyhrál už třikrát. V posledním 52. kole zajíždí Motor do Kladna. Se Středočechy Budějovice dvakrát vyhrály a jednou prohrály.