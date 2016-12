Dvě porážky? Žádná aféra, uklidňuje litvínovský Sklenička

Jak moc scházeli tři klíčoví beci?

V obraně jsme to, myslím, zvládli, nebyly nějaké závary. Ale při zakládání útoků chyběli, Kubát se Sörvikem jsou tvořiví a Pavelka puky rozváží. My hodně zůstávali za bránou, vyčkávali jsme, až si najedou útočníci. Chtělo to jen hýbnout rameny, rychle vybruslit a podpořit je, dát jim to okolo modré čáry.

Měli jste vy ostatní obránci převzít jejich ofenzivní úkoly?

Nemůžete srovnávat třeba mě a Karla Kubáta, jsme úplně z jiného těsta. Nedostali jsme až tak jiné úkoly než normálně. Jen škoda, že jsme čekali a dávali jsme nahrávky jen u nás v pásmu, to je málo.

Co zápas rozhodlo?

Že jsme špatně začali a že jsme ve špatném bruslení a nedůrazu pokračovali až do 2. třetiny. Začali jsme hrát teprve až ve třetí. Vítkovice bruslí, napadají, pro nás beky to je těžké, nemáme chvilku času na rozehrávku. Jsou nepříjemné.

Dvě porážky v řadě jsou pro vás nezvyklé. Co to s vámi udělá?

Musíme se z toho dostat. Neřekl bych, že to je nějaká krize. Dali jsme ze dvou zápasů dva góly, přestali jsme je střílet. Málo se tlačíme do brány, nejsme důrazní, vymýšlíme kličky, než abychom to ustřelili a šli důrazně do brány.