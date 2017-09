Biegl povýšil na asistenta A-týmu žďárských hokejistů

„Začíná zase něco jiného a já jsem za to rád, protože se mi ve Žďáru moc líbí,“ pochvaluje si Biegl.

Přesun k A-týmu by mohl brát klidně i jako odměnu za dobře odvedenou práci z loňska, protože před začátkem ročníku 2016/17 dostal od vedení klubu mimo jiné úkol, aby dostal starší dorost do extraligy. „A to se povedlo,“ raduje se někdejší gólman Vsetína, Zlína, Třince, Pardubic či Jihlavy.

„Ale jestli pro mě bude tehnhle přesun k áčku odměnou, to se ukáže až na konci sezony,“ usmívá se.

Druhá hokejová liga začne letos 13. září a žďárské plameny v ní budou chtít navázat na předchozí ročníky. Například letos na jaře skončila jejich cesta ve čtvrtfinále. „A tenhle výsledek bychom v nové sezoně chtěli ještě vylepšit,“ prozrazuje Biegl.

Jeho optimismu nahrává i pohled na soupisku. Do týmu se vrátil z Třebíče zkušený obránce Martin Lojek a navíc si za Žďár zahraje také exjihlavský útočník Lukáš Jícha.

„Není dobré si stavět vzdušné zámky, je třeba žít realitou, ale na druhou stranu jsme si všichni dobře vědomi síly kádru,“ říká asistent hlavního kouče Michala Konečného.

Vsetín mu udělal velkou radost

Svoje nejlepší hráčské roky spojuje Biegl jednoznačně s působením ve Vsetíně, i proto měl letos takovou radost z postupu Valachů do WSM Ligy. A to hned dvojnásobnou. „Jednak kvůli tamním hráčům, trenérům, funkcionářům a fanouškům, pro které už byla druhá liga málo, a pak také proto, že díky postupu Vsetína zůstal Havlíčkův Brod ve druhé lize,“ prozrazuje.

Za jeho zdánlivou nepřejícností se však neskrývá nenávist k regionálnímu rivalovi, spíš naopak. „Zase nás s nimi čekají minimálně čtyři parádní zápasy,“ těší se na vzájemné souboje s Bruslařským klubem.

„Třeba naše loňská čtvrtfinálová série byla podle mě velkým svátkem hokeje pro celou Vysočinu. Všechny ty zápasy měly přesně to, co má hokejové utkání mít. Bylo to derby jako řemen,“ připomíná Biegl čtyři dramatické duely z března letošního roku.