Žďárský kouč Konečný si netroufá označit outsidery

„Loni jsme hráli klasicky s centrem dozadu, já bych ale letos chtěl, aby se všechny řady prolínaly. A když k tomu přidáme mladé dravce, mohl by nátlakový hokej fungovat,“ plánuje Konečný.

Se suchou přípravou jste byl spokojený?

Druhá liga je poloamatérská soutěž, tudíž kluci, kteří mají pracovní povinnosti, v létě většinou dělají na to, aby je pak v zimě zaměstnavatel uvolňoval. Klobouk dolů před všemi, kteří přišli domů z práce a hned zase utíkali na trénink. Vyzdvihnout bych chtěl hlavně Luboše Kunstmüllera, který šel ostatním příkladem. Odmakal to celé.

Teď už máte za sebou také první zápasy, v nichž bylo vidět, že se snažíte zapracovat i mladíky...

Máme šikovné kluky a já doufám, že se prosadí i v sezoně. Bude ale pochopitelně záležet hlavně na nich, na jejich výkonech v dorostu. Uvidíme. Každopádně třeba Petr Marek nebo Jakub Nečas, což je bratranec Martina Nečase, se do mistrovských zápasů určitě podívají.

Co se posilování týká, přišli bratři Jíchové, Beneš, Juráň a navíc se vrátil i Martin Lojek. Plánujete ještě nějaké doplnění kádru?

Momentálně nikoho vyhlédnutého nemáme, s týmem jsme takhle spokojeni. Ale sezona je dlouhá, takže pokud se objeví někdo, kdo by typově zapadal, není problém ho přivést. Konkurence nikdy neškodí.

Jaká podle vás bude druholigová sezona 2017/18?

V naší skupině je deset týmů a já si vůbec netroufám říct, které dva z nich budou mít smůlu a nedostanou se do play-off. Nicméně mám pocit, že druhá liga bude určitě zajímavější než WSM liga.

Proč si to myslíte?

Pokud se v listopadu udělá osmička, nebudou mít týmy dole už o co hrát, protože se nesestupuje. Pustí dva tři kvalitní hráče, které platí, a pošlou na led juniory. Ke konci to může být klidně juniorská soutěž. To u nás se bude hrát až do konce. Havlíčkův Brod, Hodonín, Poruba, Kolín, ti všichni chtějí nahoru.