Kutlák v Budějovicích: Roli lídra beru, při prvním zápase budu nervózní

Jak se těšíte na druhou nejvyšší domácí soutěž?

Je jasné, že bych se daleko víc těšil na extraligu. Já se vracím do první ligy po strašně dlouhé době, takže je to pro mě vlastně úplně nová soutěž. Uvidíme, jak dlouho si na ni budu vůbec zvykat.

Máte z něčeho strach? Třeba že po vás půjdou někteří soupeři víc, když jste jednou z hvězd soutěže?

Pár zápasů jsem viděl a rozhodně to je zajímavá soutěž. Ale jestli tam takoví hráči jsou a viděli by se nejraději někde jinde, tak to je jejich problém. I tohle k tomu patří a my se s tím musíme naučit žít.

Co vám řekly přípravné zápasy?

Z naší ligy jsme se potkali jen s Kladnem. I ty dva zápasy mi dokázaly trochu napovědět. Hrozně dobře se mi hrálo proti extraligovým celkům, jako byly Pardubice nebo Plzeň, to jsem si užíval. Tam rozdíl mezi extraligou a naší soutěží prostě vidíte.

Na co se nejvíce těšíte při návratu do Českých Budějovic?

Asi na domácí zápasy a na fanoušky Motoru. Podobnou atmosféru, jaká je v Českých Budějovicích, si pamatuju ze Švýcarska. V Bernu jsme třeba hráli před patnácti tisíci lidmi, tohle vždycky hokej nakopne. Je tedy jasné, že budu radši hrát před plnou domácí halou než v nějakém městě, které nechci nějak konkretizovat, abych nikoho neurazil, kam přijde třeba dvě stě lidí.

Jak dlouho jste v létě uvažoval, že budete nakonec hrát za domácí Motor?

Byl to spíš takový souběh řady věcí, co se přes léto přihodily. Pak už to šlo s vedením klubu úplně normální a klidnou cestou.

Zdeněk Kutlák (37 let) Zkušený obránce, který umí na branku vyslat velice tvrdou střelu, začínal s hokejem v rodných Českých Budějovicích. Za ně si zahrál i extraligu, v sezoně 2004/2005 působil v nejvyšší soutěži v Karlových Varech. V roce 2000 ho na 237. místě draftoval Boston Bruins z NHL. Za tento tým odehrál 16 utkání, ve kterých dal jeden gól. Kutlák je také mistrem mezinárodní EBEL s týmem Salcburku. Úspěchy sbíral i v národním dresu, v roce 2000 vyhrál juniorské mistrovství světa a v roce 2006 pomohl týmu dospělých ke stříbru na MS v Lotyšsku. Teď se po 11 letech, která povětšinou strávil ve Švýcarsku, vrací do svého domácího klubu.

Budete novým kapitánem týmu. Na „céčko“ na hrudi jste zvyklý?

Kapitána jsem už párkrát dělal. Třeba ve Švýcarsku, kde je limit čtyř cizinců v týmu. Na ty pak toho vždycky naloží nejvíc, takže když se nedaří nebo se hraje špatně, tak největší vinu nesou právě oni. V jakékoliv lize je na vás jako na cizince tlak daleko větší než doma.

Teď ale budete muset vy tlačit například na rozhodčí.

Já to spíš vnímám, že kapitán je tu od toho, aby byl prostředníkem v komunikaci mezi trenéry a hráči. A občas mluví i s rozhodčími. Ale od vůdcovství na ledě nás tam bude víc a hlavně na střídačce sedí dvacet kluků, co musí předvést kolektivní výkon. Kapitán nemusí dát pět gólů a rozhodovat sám zápasy, hokej je o týmu.

Roli lídra týmu od vás ale budou nejen diváci očekávat. To berete?

Zodpovědnosti se rozhodně nezříkám. Tím, že jsem se po tolika letech vrátil z ciziny, tak předpokládám, že se ode mě budou očekávat dobré výkony, a já doufám, že to naplním. Takových nás v týmu bude ale víc a myslím si, že se toho nezříká nikdo.

Zdeněk Kutlák na tréninku Českých Budějovic.

Sledoval jsem vás i na teambuildingu na Lipně, kde jste byl vůdčí typ. Pořád jste spoluhráče hecoval, radil jim a podobně. To máte v krvi v sobě pořád?

Díky za kompliment (směje se). Neměl jsem to tak vždycky. Ještě tady v Čechách nejsme tak daleko, že by byli hlavně mladí zvyklí se prosazovat. Když jsem přišel do Bostonu, tak dostal kapitánské céčko Joe Thorton, kterému snad tehdy bylo teprve 21 let. Byl to rozený lídr. Sám bych neměl problém s tím, kdyby nám tu šéfoval hodně dobrej mlaďas a měl i roli kapitána. U mě to byl přirozený vývoj.

Překvapil vás příjemně někdo v současném kádru?

Jeden takový kluk tam je, ale nechci ho veřejně jmenovat. Jeho kvalita mě opravdu překvapila.

Kdo je podle vás favorit nadcházejícího ročníku?

Pro mě bude liga celá nová, tak nedovedu porovnat sílu soupeře. My bychom ale měli být favorité, rozhodně budou dobré Karlovy Vary a ani Kladno na tom nebylo špatně. Posilovala například i Slavie, ale to asi všechny týmy. Budu to postupně poznávat a až v průběhu sezony vám řeknu, co a jak.

Zdeněk Kutlák

Jaká je nálada v kabině před začátkem sezony?

Teď u nás žádná nervozita není, ale určitě přijde. První zápas v sezoně se vždycky odehrává s velkým očekáváním, takže to nemine ani nás.

I vy budete nervózní?

Rozhodně ano (směje se). Trochu. Já to měl pokaždé, když jsem někde nastupoval poprvé.