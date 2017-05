Slovenská krize pokračuje mimo led. Podraz za podrazem, zlobí se Cíger

Slovenskému sestupu zabránila výhra Dánů nad Itálií, i tak se v případě 14. místa jedná zatím o nejhorší umístění slovenského národního týmu od postupu mezi elitu v roce 1995. Trenér Zdeno Cíger a generální manažer Róbert Švehla se po posledním utkání se Švédskem pořádně opřeli do šéfa slovenského hokejového svazu (SZLH) Martina Kohúta.

„Hodně věcí bylo špatně. Ty dva roky, které jsem strávil u slovenského hokeje, byly katastrofou,“ rozčiloval se na webu hokej.sk Cíger. I když před turnajem několikrát avizoval svou rezignaci, u týmu nakonec setrval. „Nikdy ničeho nelituju. Hokej hraju odmalička, vyrostl jsem na stadionu. Ale mrzí mě, že mi někteří lidé vědomě znepříjemňovali práci.“

Těmi „některými lidmi“ měl na mysli právě svazového prezidenta Kohúta. „Bylo od něj nehorázné, když před mistrovstvím prohlásil, že se mnou a s manažerem (Švehlou) po turnaji nepočítá, možná, kdybychom vyhráli medaili. Ale já necouvám, udělal jsem, co jsem měl,“ zdůvodnil Cíger své setrvání u týmu.

Martin Kohút se už dlouho netají tím, že chce do pozice generálního manažera dosadit bývalého útočníka Miroslava Šatana, který má funkcionářské zkušenosti z působení u týmu Evropy na loňském Světovém poháru. Kromě napětí v realizačním týmu mu je ale na vrub připisována také absence zvučných jmen na slovenské soupisce.

Svaz údajně šetřil na vybavení i výživě pro hráče

„Řekl jsem hráčům, že pokud jsou zranění nebo nemají formu, ať nejezdí,“ komentoval nařčení Kohút. Podle současného manažera Švehly to ale byl špatný krok. „Nejde o formu, ti hráči mohli dodat týmu vůdcovství. Proč jsem jim tedy volal? S každým z NHL jsem mluvil minimálně dvakrát a pak jim Kohút řekne, že jestli nemají formu, ať nejezdí.“

Námluvy se severoamerickými posilami tak neprobíhaly úplně podle představ. „Se Zdenem jsme chtěli jet v lednu do Ameriky,“ pokračuje Švehla. „Kohút nám však odvětil, že zůstaneme doma a s hráči budeme mluvit přes Skype. A potom nás viní ze špatné komunikace...“

„Když jsem s hráči skypoval, sami to oceňovali,“ ohradil se Kohút. Zároveň popírá Cígerovo obvinění, že se svaz před startem mistrovství světa snažil výrazně šetřit na hokejkách, bruslích a výživě pro hráče. „Tam bych problém nehledal. Kdokoliv, kdo viděl naše zápasy, musel pochopit, že o hokejkách a bruslích to opravdu nebylo.“

To vše dva roky před tím, než bude samotné Slovensko pořádat světový šampionát v ledním hokeji. To jim zaručuje záchranu na příštím mistrovství v Dánsku. „V tom máme výhodu, můžeme dál pracovat s mladými hráči,“ uzavírá Švehla a ví, že on sám zřejmě u budování nového celku nebude.