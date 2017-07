Zlínským hokejistům dá peníze Aukro, v logu je opět beran

Hokej je pro nás atraktivní, říká jednatel Liška Na střední škole sledoval zlínský hokej intenzivně. Teď se do svých studentských let Václav Liška vrátí. Prostřednictvím obchodního portálu Aukro, který spoluzakládal, se stal generálním sponzorem extraligového klubu. „Nabídka, která se objevila, nám připadala velice atraktivní a je v souladu s naší strategií. Firma má ve Zlíně svoje kořeny, na což jsme patřičně hrdí,“ říká jeden z pěti jednatelů Aukra. Nezrazovali vás od toho ostatní?

Tohle byla jedna z mála věcí, na které jsme se okamžitě shodli. Bylo to velice jednoduché. Jsme fanoušci hokeje a také zlínští patrioti. Ukazuje se, že propojení společnosti Aukro se zlínským hokejem je hodně zajímavé marketingově i obchodně. Můžete to rozvést?

Dává nám to příležitost oslovit zajímavou cílovou skupinu, což jsou řádově stovky tisíc lidí, kteří v Česku sledují hokej. Zároveň si otestujeme kooperaci pro případnou další spolupráci s jinými sportovními kluby. Pokud je mi známo, tak Aukro je první technologickou a e-commerce firmou, která u nás sponzoruje sportovní klub. Dohodli jste se jen na rok. Proč?

Je to výsledek obchodního jednání, které jsme s klubem od jara vedli. Takto to dává největší smysl. Podmínky jsou, myslím, nastavené výhodně pro obě strany. Od začátku jste trvali na tom, že budete v názvu klubu?

Byla to jedna z podmínek. Je to pro nás velice zajímavé. Jaké máte sportovní ambice?

Jsme rozumní. Pokud se podaří dostat do čtvrtfinále, budeme maximálně spokojení. Primární je pro nás, aby se ve Zlíně hrál dobrý hokej. Znáte zlínské hokejisty?

Vy mě zkoušíte? (úsměv) Znám legendy Čajánka s Leškou. Z těch, kdo hrají, Ondru Veselého. Ale musím to teď dohnat.