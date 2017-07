Zlínští hokejisté se těší na led, ještě ale chvíli zůstanou na suchu

Na seznamu hráčů, kteří v pondělí vyjedou v rámci letošní přípravy poprvé na led PSG arény, mají trenéři extraligových hokejistů Zlína na třicet jmen.

„Chceme dát šanci dalším hráčům, abychom měli dostatečně široký kádr a viděli, koho potom využít,“ nastínil hlavní kouč Robert Svoboda. „Prostor na zkoušení je širší než v sezoně.“

Pozvánku dostali mimo jiné hráči z prvoligového Přerova, kteří se projevili už v jarním play-out.

„Nejméně jedno nové jméno ale bude pro fanoušky hodně atraktivní,“ naznačil generální manažer Martin Hosták. Prozradit ho má v pondělí.

Na čtvrteční tiskové konferenci, kterou klub svolal, odtajnil nového generálního partnera po odcházející společnosti PSG, stal se jím obchodní portál Aukro. Klub bude v nadcházející sezoně hrát pod názvem Aukro Berani Zlín. Do loga klubu, které bude k vidění i na dresech, se vrací beraní hlava.

„Je to pozitivní zpráva. Situaci to odlehčí,“ reagoval Svoboda na příchod nového generálního partnera. „Přístup mužstva k práci to ale nijak nezměnilo. Kondiční testy potvrdily, že suchá příprava proběhla naprosto v pořádku,“ těší kouče Zlína.

Hráče přivítal se svým kolegou Martinem Hamrlíkem ve středu znovu po třech týdnech, ale než navléknou výstroj, budou trénovat ještě krátce na suchu.

„Od nástupu na led jde všechno rychle. Máme tři dny na společnou činnost, zapracování, aby se už kluci koncentrovali předem,“ podotkl Svoboda.

Pro zlínské hokejisty je to novinka, v předchozích sezonách šli na led přímo z dovolené.

„Není to na škodu,“ míní útočník Zdeněk Okál. Ledové plochy se už ale nemůže dočkat. „Těším se, už aby to bylo. Tři měsíce bez bruslení je dlouhá doba, vadí mi to.“

V kabině včera chyběl kapitán Ondřej Veselý i jeho zástupce Tomáš Žižka, kteří si plní povinnosti při studiu trenérské licence B.

„Zapojí se v pondělí stejně jako hráči, kteří neabsolvovali suchou přípravu,“ zmínil Svoboda nejvýraznější posilu obránce Davida Noska a lotyšského reprezentanta Robertse Bukartse.

Nejisté je setrvání mladíka Filipa Chytila, který čerstvě podepsal kontrakt s New York Rangers.

„Máme náznaky, že by to mohlo pro nás dopadnout příznivě. Pozitivní je, že Filip by rád sezonu zůstal, ale rozhodují Rangers, což je komplikace,“ ví Svoboda.

S Chytilem přitom ve Zlíně počítají do centra prvních dvou útoků. „Gólmanská dvojice je špičková, obrana extraligová, ale v útoku a produktivitě potřebujeme přitlačit. Pokud se podaří rozpočet vylepšit, kádr chci posílit na pozici kvalitního útočníka do prvních dvou řad,“ poznamenal Hosták.

Před startem extraligy (8. září ve Vítkovicích) odehraje Zlín deset přípravných duelů, doma se poprvé představí 8. srpna proti Olomouci.