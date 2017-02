Zlínští hokejisté hrají o naději. Nebalíme to, říká trenér Svoboda

Pokud si jeho celek chce uchovat reálnou šanci na předkolo, potřebuje vyhrát.

„Byla by to pro nás velká vzpruha,“ vzhlíží Svoboda k důležitému utkání, před kterým Zlín ztrácí na desátou Plzeň čtyři body.

Po reprezentační pauze získal ze dvou střetnutí pouze jeden bod. Se svým kolegou Martinem Hamrlíkem přitom mužstvu vytýkali pouze slabou produktivitu.

„Hráče jsme chválili za předvedenou hru jak proti Spartě, tak i v Třinci. Bohužel jeden vstřelený gól je málo, koncovka nás trápí,“ stýská si Svoboda. „Pak vzniká rozpor mezi výkonem a výsledkem.“ Zlín si nepomáhá ani v přesilovkách. „Hráčům ukazujeme na soupeřích, jak je důležité dostat puk do branky, aby ho nahazovali o brankoviště a chodili na dorážky jako Sparta v zápase s námi.“

V Třinci zlínští trenéři vrátili po delší době do elitního útoku lotyšského kanonýra Bukartse místo Šťastného.

„Zůstane to tak i ve Vítkovicích. Vyzkoušeli jsme různá spojení a všichni hráči jsou schopní hrát spolu. Teď je to o hledání nuancí, které by nám pomohly k výhře,“ vysvětluje Svoboda, jehož trápí nědělní zranění obránce Řezníčka. Jeho start je nejistý.