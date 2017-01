Ve Zlíně má 600 zápasů každý, v Náměšti budu starosta, směje se Kubiš

Rány na ledě umí rozdávat i přijímat, žádný jiný hráč neměl v týmu PSG Zlín více otřesů mozku než on. I proto si Pavel Kubiš čerstvého jubilea 600 startů v extralize považuje. „Cením si toho. Jasně, jsou kluci, co odehrají tisícovku, ale pak jsou jiní, co odehrají stovku. Jsem rád, že jsem tak dlouho vydržel,“ těší 31letého útočníka.