Změny v hokejové Olomouci: odcházejí bratři Mikúšovi i lídr Skrbek

Zatímco v případě 23letého útočníka Tomáše se nejedná o citelné oslabení - má za sebou bídnou sezonu, ve které skóroval pouze dvakrát, o sedm let starší centr Juraj se bude nahrazovat těžko.

Na podmínkách se s Olomoucí podle informací MF DNES nedohodl ani talentovaný obránce Aleš Rašner, jenž míří do Vítkovic.

Další smutnou, ač očekávatelnou zprávou pro fanoušky Mory je odchod Pavla Skrbka. Osmatřicetiletý lídr defenzivy odehrál z uplynulé sezony jen první zápas, pak jej vyřadily problémy s kolenem. Další kontrakt nedostal.

Pokud potíže překoná, končit kariéru neplánoval. V úvahu připadá návrat do rodného Kladna.

Skrbek byl dva ročníky oporou Olomouce, třetí ale promarodil, což trenér Zdeněk Venera zmínil jako jednu z hlavních příčin, proč týmu uteklo předkolo play-off.

„Chyběl nám hodně. Možná kdyby Pavel hrál, tak jsme play-off uhráli, ale nevěděli bychom, že tak dobře může hrát Škůrek, který mezeru zacelil.“

Juraj Mikúš se bude nahrazovat hůř. Šikovný útočník se v Olomouci vrátil k hokeji po dvouapůlleté pauze. Ve 33 zápasech posbíral 22 kanadských bodů, víc kvůli zranění nestihl.

„Ve stoprocentní formě je někde jinde, ale to by zas nebyl tady,“ prohlásil o něm Venera. „Je to parádní hokejista. Pomohl nám hodně a já jsem byl moc rád, že se podařilo ho získat. Hlavně do přesilovek, má skvělé čtení hry.“

Hostování ze Zlína skončilo útočníkovi Tomáši Fořtovi.