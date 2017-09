Vypadáš jak Chorvat, poslouchá znojemský gólman Schwarz

A v tom ho to trklo! Do nové sezony v mezinárodní EBEL tak jednička Orlů vyjela v „šachovnicové“ výzbroji, která má napodobovat červenobílou orlici z městského znaku. „Cítím se v tom výborně. A musím říct, že se to všem líbí,“ pochvaluje si.

První reakce, když se s novou helmou, vyrážečkou, lapačkou a betony objevil na tréninku, ho však překvapily. „Vždyť vypadáš jako Chorvat!“ slyšel a dál slýchá od spoluhráčů Schwarz. „Oponoval jsem, že by tam místo černých prvků musely být modré,“ usměje se rodák z Mladé Boleslavi. „Je jasné, že to někomu evokuje chorvatské barvy,“ pokývne však bývalý brankář Sparty, Mladé Boleslavi či Liberce.

Už tam gólman, jenž si připsal i šest startů ve slavné NHL, bavil výstřední výbavou. Ve Spartě mu fandové navrhli, aby na masce nosil krále Leonida – antického hrdinu a hlavní postavu filmu 300: bitva u Thermopyl. „Protože rád chytám ryby, v Boleslavi jsem měl muškařskou helmu s řekou a rybářem,“ přibližuje Schwarz, jenž loni na jaře pomohl Liberci k extraligovému titulu.

Jako nečekaný trumf ve finále hypnotizoval sparťanské útočníky. Možná to nebylo jen díky jeho umu, ale i extravagantní helmě se zářivě růžovou mřížkou. „Kluci z kabiny mi říkali, že to odlákávalo pozornost střelců,“ povídá Schwarz, který svoji libereckou masku dozdobil malůvkami od syna a dalších členů rodiny.

Ačkoliv se mezi mantinely řadí Schwarz mezi experimentátory, v civilním životě si na módní výstřelky nepotrpí. „V tom jsem usedlejší, vyřádím se na ledě,“ pousměje se. „Baví mě vymýšlet si různé věci. Vždyť hokej má být zábava.“

A Schwarz se nyní baví náramně nejen při pohledu na vlastní hokejovou zbroj. Orli, jež rakouská média pasovala mezi největší outsidery soutěže, impozantně vlétli do nového ročníku EBEL. V zahajovacím duelu sezony Znojmo přetlačilo Linec 3:2 v prodloužení, o víkendu smázlo 4:0 giganta ze Salcburku.

„Lepší start jsme si nemohli představit,“ podotýká jednička Orlů, které v pátek a čeká první venkovní duel v sezoně. Od 19.15 hrají v Klagenfurtu. „Musíme zůstat pokorní. Ale i když je tým poskládaný z mladých kluků, mám z nás dobrý pocit. Je na nás vidět chuť,“ libuje si Schwarz.

Orli přes léto kompletně překopali kádr, trenér Šimíček plejádu českých mladíků nutí do dravějšího hokeje a agresivnějšího napadání. Hra na větší riziko přináší i víc práce pro znojemského gólmana. Schwarz se ovšem nevzteká. „Z brány se na to dobře kouká a ani se v ní nenudím. A kluci se na ledě taky nenudí,“ glosuje gólman.

Mimochodem, výhrou nad Lincem a devastací Salcburku načal český účastník EBEL i před dvěma lety, což byla sezona, v níž Orli dolétli k historickému stříbru. „Opravdu?“ podiví se loňská brankářská posila. „Kdyby se sezona vyvíjela stejně jako tehdy, bylo by to ideální,“ zasní se Schwarz.