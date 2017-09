Vy teda lítáte, slýchali Znojemští orli v přípravě chválu

„Tohle mi třeba říkal Milan Procházka na turnaji v Přerově,“ rozpomene se Jan Lattner na nedávnou debatu s někdejším znojemským spoluhráčem.

„Něco podobného říkali i kluci ze Zlína. Povídali nám, že hrajeme hodně nahoru dolů a že na to nejsou zvyklí,“ pokračuje 27letá stálice Orlů, kteří v pátek domácím duelem proti Linci vletí do nové sezony v EBEL.

Nějak takhle se chce obměněný znojemský tým prezentovat v mezinárodní soutěži, v níž působí od roku 2011. Zatímco dříve považovali Orli v konkurenci týmů z Rakouska, Itálie či Maďarska za svoji největší přednost českou šikovnost, letos strategii proti sokům s enklávou zámořských hráčů výrazně pozměnili.

Už bez Puchera nebo obra

Znojemští se rozloučili s dlouholetou ikonou Peterem Pucherem, jenž se ve 43 letech přesunul do druholigových Moravských Budějovic. V týmu skončil Libor Šulák, který vyrazil zkusit štěstí do NHL, nebo také rakouský obr André Lakos s útočníkem Martinem Podešvou - tedy borci, kteří se v předloňské sezoně výrazně podíleli na historickém putování až do finále.

Změny ve Znojmě Příchody

Brankáři: Halász, Pechek.

Obránci: Hanousek, Pohl, Skrbek, Šnajnar, Zajíc, Tejnor.

Útočníci: Guman, Matuš, Erik Němec, Račuk, Raška, Mrázek. Odchody

Brankář: Nechvátal.

Obránci: Kadeřávek, Lakos, McMonagle, Šulák.

Útočníci: Da Costa, Györi, Hughesman, Podešva, Pucher, Šeda, Vodný, Wronka.

Místo prověřených jmen a cizinců vsadí český účastník v mezinárodní soutěži povětšinou na mladíky, kteří by v extraligových klubech plnili spíš role komparzu.

„Hráči jsou to talentovaní, ale doposud ještě nedostali tolik prostoru. Kluci mají u nás většinou jednoleté smlouvy, ovšem s opcemi,“ vylíčil při letní debatě s fandy šéf Orlů Pavel Ohera. „Chceme hrát agresivní hokej, napadat už v útočném pásmu, snažit se získat kotouč okamžitě po ztrátě,“ nastínil v průběhu přípravy trenér Orlů Roman Šimíček.

Čeští mladíci by znojemské hře měli dodat šmrnc a elán. „Typy na to máme, v týmu jsou dobří bruslaři,“ pokývl Šimíček, jenž se v mezisezonním období musel naučit čtrnáctku nových jmen.

„Už loni byla docela velká obměna, ale tohle jsem nezažil,“ zauvažuje i Lattner. „Dnes jsem se zrovna díval na soupisku a divil jsem se, že z cizinců máme dva Slováky a Coltona (kanadský útočník Yellow Horn),“ poznamenává znojemský odchovanec.

Tužili partu i v hospůdce

V kabině tak zmizely komunikační obtíže, práce ubude i vrchnímu tlumočníkovi Davidu Bartošovi. To Lattner, jenž je s kapitánem Jiřím Berounem nejdéle sloužícím Orlem, si naopak přivykal jiné roli - pro nové kolegy se stal průvodcem.

„Párkrát jsme si zašli posedět do hospůdky na koleno. Kluci, co tu zůstávali přes víkendy, se mě zase ptali, co vidět a kde se zastavit, tak jsem trošku poradil,“ přibližuje Lattner, jenž se v 27 letech řadí mezi nejzkušenější hokejisty týmu. „Všude jsem býval nejmladší a teď patřím mezi starší, je to trochu nezvyk, ale na věku nezáleží. Je jedno, kdo je jak starý, hlavně ať táhneme za jeden provaz.“

Že si Orli, kteří budou operovat s rozpočtem okolo 35 milionů korun, herně „sedají“, dokazuje i výsledkový vzestup v závěru přípravy. V generálce obrátili na vítězných 5:3 duel s MAC Budapešť, který by brzy rád rozšířil EBEL.

„Je fajn, že je sebevědomí víc nahoře,“ podotýká hokejový všeuměl Lattner, jehož ve Znojmě mohou využít v obraně i útoku. Nyní sezonu odstartuje i kvůli zraněným kolegům jako bek. „Budu hlavně rád, když budu zdravý a bude se dařit. Ale odvíjí se to od toho, že když se daří týmu, daří se jednotlivcům,“ ví Lattner. „Chceme postoupit do první šestky a v play-off se dostat co nejdál,“ zasní se.