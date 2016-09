Skórující Červenka, chaos se sudími. A další prohra znojemských hokejistů

„Hráčům nemůžu nic vytknout. Snažili se, bojovali na maximum, ale Fribourg je někde výš,“ poznamenal znojemský trenér Jiří Režnar. „Je to několikrát dražší tým. Ono se sice říká, že o penězích to není, ale když je máte, pořídíte si kvalitní hráče.“

Mezi těmi hostujícími se v dresu s označením pro nejproduktivnějšího hráče týmu proháněl také Roman Červenka, čerstvě nominovaný do českého celku pro Světový pohár.

„Když je na ledě, je vidět nejen podle dresu. Je to rozdílový hráč, loni v extralize byl suverénně nejlepší. Asi věděli, proč si ho berou,“ podotkl Režnar.

Červenka to ukázal ve 49. minutě, kdy v přesilovce pět na tři postrčil Fribourg do dvougólového trháku. Orlům se v závěru povedlo snížit, ale stejně jako v předchozím domácím duelu proti Mnichovu svou závěrečnou snahu k bodové odměně nedotáhli.

„Když jsme do Ligy mistrů vstupovali, tak jsme říkali, že když bude trošičku víc štěstíčka, můžeme soupeře potrápit,“ připomněl Režnar.

Pozlobit soky z Německa a Švýcarska se skutečně povedlo, porazit je nikoliv. „Znojmo bojovalo, bylo houževnaté a bylo vidět, že je to baví. Nebyl to vůbec jednoduchý zápas,“ prohlásil Červenka.

Jednoduché to včera nebylo ani pro rozhodčí. Vinou chybné komunikace totiž z původně nominovaného kvarteta dorazil jen Slovák Novák, kterého na poslední chvíli doplnilo v nouzi povolané české extraligové trio Čech, Reich a Skopal sídlící ve Znojmě. Až na třetí třetinu dorazil z Vídně náhradník Smetana.

„Tohle se mi ještě nestalo, to by jedině musel rozhodčí omdlít,“ kroutil hlavou kouč Režnar. „Samozřejmě to byl problém, protože hráči byli nastavení na jistý metr, který pak Láďa Smetana trochu zgumovatěl. Ale předtím jsme hráli přesilovky, ze kterých jsme stejně nic nevytěžili,“ doplnil.