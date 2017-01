Šimíček: Na šílené změny není čas. Znojemský tým má sílu. Jen ji probudit

Výhra za tři body. Navíc proti Villachu, který Znojmo v letošní sezoně nedokázalo porazit. Prostě úžasné se vším všudy,“ liboval si 45letý Šimíček po úterním triumfu 3:1, díky němuž Orli v mezinárodní EBEL zůstali reálně ve hře o postup do elitní šestky soutěže.

Jedna věc trenérského zelenáče však nepřekvapila – obětavý výkon jeho svěřenců. „Tým má sílu. Jen ji probudit,“ pravil mistr světa z roku 1999, jenž před necelým týdnem nahradil na znojemské střídačce úspěšného Jiřího Režnara.

Po dvou porážkách jste slavil první výhru. Už tedy víte, jak se probouzí orlí síla?

Jsem přesvědčený, že v týmu určitě je. A hráči to proti Villachu dokázali, i když máme hodně zraněných. Beci to tahali v šesti, chvilku v pěti, při vyloučení jen ve čtyřech. Měli toho plné zuby, ubývaly nám síly, ale na klucích bylo vidět, že chtějí. Vůle byla obrovská. I v Salcburku(prohra 2:4) jsem viděl chuť a vůli. Musí si jen všechno sednout, jak chceme. A recept, jak probudit sílu? Kluci to sami cítí a vědí. Ode mě dostanou maximální podporu.

Po nástupu do funkce buď cestujete, nebo hrajete. Můžete jako kouč v týmu, který navíc ničí zranění, vůbec něco změnit?

V hektické době, kdy se obden hraje, není čas na nějaké šílené měnění. A myslím, že ani není důvod extra nic měnit. Kluci to mají zaběhlé. Vědí, co mají hrát. Jenom je třeba klást na některé věci větší důraz, opakovat si to dokola a dokázat to prodat na ledě. Jedna věc je, že si budeme něco malovat a vykládat, a druhá zase je, jestli tomu hráči věří. Musíte je přesvědčit, že to, co po nich chcete, je správná cesta, která bude slavit úspěch. V tom je celý zakopaný pes.

Znojmo se poslední sezony snažilo hrát aktivně, napadat ihned po ztrátě kotouče. Co vy na to?

Tohle je i moje filozofie – hrát atraktivní hokej. Ale musím se koukat i na to, jaký mám tým, kolik mám zraněných. S úzkým kádrem, kdy to taháme na pár lidí, nemůžeme hrát pořád nahoru dolů, to bychom se během chvilky zlikvidovali.

Proti Villachu už nastoupil zkušený Jiří Beroun. Co další marodi?

Odpočinek a regenerace jsou hodně důležité ve stavu, v jakém jsme. Věřím, že do pátku (Znojmo hostí Innsbruck) se nám jeden nebo dva hráči uzdraví. Nechci to zakřiknout, ale Sean McMonagle by mohl nastoupit. A pokud vše půjde dobře, mohl by naskočit i Teddy Da Costa. Ale nechci předbíhat, jsou to zranění, kdy kluci musí mít vůli hrát a jít přes bolest. Jinak to nejde.

Do konce základní části zbývá pět kol. Ze sedmého místa ztrácíte na vysněnou šestku tři body. Bez úterní výhry by nadstavba v horní polovině tabulky byla už sci-fi, souhlasíte?

Nezbývá nám nic jiného než bodovat za tři body. Jsme rádi, že se to povedlo. Ale nic to neřeší, potřebujeme vyhrávat dál. Nastolili jsme si, že pojedeme zápas od zápasu, třetinu od třetiny a snad to dopadne, jak všichni chceme. Pokud to náhodou nevyjde, sezona nekončí, pojedeme dál. Sice to bude stát více sil, ale play-off musíme udělat.

Pracujete s oběma scénáři?

V hlavách jako realizační tým máme jedno a dostáváme to do hlav hráčů. Je před námi jediná cesta – dostat se do první šestky a udělat pro to maximum. Sami hráči nejsou hloupí a umí si spočítat, co všechno se pro to musí udělat, aby to tak dopadlo. Musíme vyhrávat a navíc budeme závislí na ostatních zápasech. Mám ale víru v to, že to zvládneme. A nerad bych se mýlil.

Jak na vás zatím zapůsobila EBEL?

Už jsem ji znal z loňska, byl jsem se párkrát ve Znojmě podívat. Soutěž má úroveň, je to nahoru dolů, atraktivní pro diváka, padá celkem dost gólů. V tomhle je to super. Jsou tu vynikající hokejisté a samozřejmě i trochu horší. Ale nejsem ničím zaskočený ani nemile překvapený. Splňuje to, co jsem očekával.

Takže ideální štace pro první velké trenérské angažmá?

Pro mě je to obrovská výzva. Udělám maximum pro to, aby vše klapalo. Pro mě je to neskutečná šance. Je to taková zkouška, jestli to zvládnu.

Váhal jste vůbec, jestli na nabídku Orlů kývnout?

Řeknu to na rovinu. Když to přišlo, neváhal jsem ani minutu. Hned jsem řekl, že bych měl určitě zájem, ale byl jsem vázaný smlouvou v Třinci, kde jsem dělal s mládeží. Odvíjelo se to od toho, jak budou ochotní mě uvolnit. Naštěstí jsme se s Honzem Peterkem (sportovní manažer klubu) domluvili, že mi nebude bránit. Šlo to hrozně rychle a jsem rád, že se Třinec k tomu takhle postavil a umožnil mi tohle angažmá.