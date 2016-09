Útočník Wronka. Malá polská hvězdička, co září, ale nestřílí

Že je populární mladík něco extra, poznáte i ve Znojmě. Protože Wronka nevládne angličtinou, jeho rozhovor po jednom z duelů musí překládat z polštiny znojemský kouč Jiří Režnar. „Musíme mu pořídit nějakou Bětku na učení,“ glosuje trenér. „Učitelku nemám, snažím se sám,“ reaguje usměvavý forvard.

Sportovní laik by mohl namítnout, že spojení polský hokejista je spíše oxymóron. Wronka byl ale k tomu, aby po ledě proháněl „černý nesmysl“, předurčen. „Táta hrál v národním týmu a děda byl na olympiádě,“ říká hrdě.

O účast pod pěti kruhy nyní usiluje i Wronka na olympijském kvalifikačním turnaji. Po páteční porážce 3:5 s Běloruskem je však jisté, že se polská družina bude na hry 2018 v Pchjongčchangu dívat pouze v televizi.

„Nemáme žádného velkého hráče, ale hokej v Polsku získává na popularitě,“ tvrdí Wronka, jenž byl na jaře vyhlášen nejlepším útočníkem mistrovství světa divize IA.

Hokej má v zemi našich severních sousedů daleko k popularitě fotbalu či volejbalu. Wronkovu kariéru ale novináři pečlivě sledují. „Patryk Wronka wybrał klub. Będzie pierwszym Polakiem w EBEL,“ hlásaly titulky, když v květnu podepsal kontrakt se Znojmem. „Je tady totiž dobrý trenér!“ vypálí Wronka a kření se na Režnara, který čtyři roky působil v polské lize.



„Patryk Wronka będzie trenował z zawodnikami z NHL!“ psali polští novináři, když jejich naděje mířila do Toronta na tréninkový kemp. „Byl jsem tam s nejlepšími hráči na světě, s Jasonem Spezzou nebo Jeffem Skinnerem. Jestli to půjde, rád bych tam za rok jel znovu,“ říká šikula měřící jen titěrných 172 centimetrů. „Celý život jsem všude nejmenší, ale neřeším to. Musím být o to rychlejší a co nejvíc pomáhat týmu.“

Brzy bude kmitat nohama v mezinárodní soutěži, v níž budou Orli obhajovat stříbro. „Je to subtilní hráč, který je šikovný na kotouči,“ popisuje Režnar. „Musí ale častěji střílet. Pořád čeká. Hledá, aby mohl kotouč někomu naservírovat.“

Ještě než Znojemští v polovině září rozehrají EBEL, čekají na ně dvě závěrečná utkání v Lize mistrů. V neděli se doma v 17.00 pokusí vykřesat postupovou naději proti švýcarskému celku Fribourg-Gottéron, v jehož dresu válí český reprezentant Roman Červenka.

Trenér Režnar by měl mít kompletní kádr. Tedy až na Wronku, který s polskou reprezentací zakončuje olympijskou kvalifikaci proti Dánům.