Omsku se v KHL nedaří, k jeho další prohře přispěl i Zohorna

K výhře Chabarovsku přispěl jednou asistencí reprezentační útočník Tomáš Zohorna, s 28 body čtvrtý nejproduktivnější Čech v lize.

Amuru vyšel v Omsku úvod zápasu, českého brankáře Dominika Furcha překonali hosté do desáté minuty dvakrát. V poslední třetině domácí tým snížil na 2:3, ale patnáct sekund před sirénou rozhodl gólem do prázdné branky Vladislav Ušenin. Přesto má Chabarovsk už jen teoretickou šanci na postup do play-off.