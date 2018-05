Ústeckému Slovanu play-off uteklo, finančně ale funguje a je oddlužený

„Po třech vyvedených sezonách přišla první, ve které se nesplnily naše představy,“ nezakrývá sportovní ředitel Vladimír Evan. „Zkrátka jsme chtěli do osmičky.“

Dvanáctý Slovan ve středu rupnul na ledě dravých Českých Budějovic 5:8, v sobotu hostí Prostějov, pak zamíří do Kadaně a sezona se pro něj uzavře už 24. února domácí partií s Frýdkem-Místkem.

„Rozhodl náš listopadový výpadek. Na osmičku jsme ztráceli dva body, ale během pár kol nám to uteklo asi o 15 bodů. Měli jsme krizi, šestkrát za sebou jsme prohráli a už se tomu nedokázali přiblížit,“ našel Evan bod zlomu.

Uzavření soutěže podle něj Slovan nepoškodilo. „Nemělo na naše postavení v tabulce žádný vliv. Tým bychom měli složený úplně stejně, protože rozpočet by určitě vyšší nebyl. Spíš nás malinko mrzí, že vypadlo předkolo play-off, protože ještě teď bychom měli motivaci,“ vadí Evanovi, že vrchol sezony se smrsknul z deseti na osm týmů. „Už v první sezoně po oživení klubu jsme šli do vyřazovací fáze z desátého místa a pak jsme trápili Chomutov,“ připomněl.

Zástupci Slovanu v létě zvedli ruku pro předkolo, jenže v těsném hlasování neprošlo. „Termínová listina je nabitá, široká baráž o extraligu zabere strašně času. Po naší zkušenosti, kdy jsme ve čtvrtfinále vyřadili Kladno, už ambiciózní týmy nechtěly pauzu, po které na ně nastoupilo rozjeté mužstvo z předkola.“

Prvním bodem, který vedení Slovanu potřebuje vyladit, jsou trenéři. Po lednovém odchodu Miroslava Macha do slovenských Nových Zámků převzali tým Tomáš Mareš jako hlavní kouč a Vladimírové Machulda s Evanem jako asistenti.

„Trenéři budou to první, co musíme vyřešit, jsou nejdůležitější pro stavbu týmu. Já jako sportovní manažer můžu mít na hráče jakýkoli názor, ale kádr se skládá až po dohodě s nimi,“ nemluví jim do toho Evan. A připustil: „Je možné, že dvojice Mareš–Machulda zůstane.“

Jak bude vypadat kádr pro další ročník, to ještě Evan netuší. „Řekli jsme si, že do konce sezony nebudeme vůbec nic dělat, že si sedneme po ní. Což je za chvíli. Bude dost času tým stavět, hráči si budou moct rozmyslet nabídky. Hlavně ti, kteří jsou momentálně pryč, jako Vrdlovec nebo Husák. Koukáme především po mladých, ale musíme se poohlédnout i po kvalitě.“

Slovan sice zůstane skromný, ale bez závazků. „Poprvé za čtyři roky skončíme opravdu na nule, podařilo se nám klub oddlužit,“ blaží Evana. „Takže si brzy sedneme a spočítáme, jaký objem peněz budeme mít na hráče.“