Obránce Jánošík opouští Liberec a míří do Slovanu Bratislava

Hokej

Zvětšit fotografii Liberecký Adam Jánošík se raduje z gólu v síti Vítkovic. | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

dnes 18:03

Slovenský hokejový obránce Adam Jánošík odchází z extraligového Liberce a bude působit ve Slovanu Bratislava v Kontinentální lize. Pětadvacetiletý Jánošík opouští tým Bílé Tygry po dvou letech. Na sever Čech se vrátil po působení v Košicích a Chomutově, předtím hrál v Liberci od mládežnických let s výjimkou tří let v Gatineau v zámořské juniorské QMJHL až do roku 2014.

„Adam Jánošík je jedním z nejcharakterovějších hráčů, se kterými jsem měl tu čest pracovat. Naplno jsme s ním počítali do základní sestavy, ale Adam se natolik zalíbil trenérovi Országhovi na mistrovství světa, že dostal šanci zahrát si KHL,“ řekl klubovému webu trenér a sportovní ředitel Liberce Filip Pešán. Jánošík si v uplynulé sezoně připsal v 62 duelech včetně play off 14 bodů za šest branek a osm asistencí. „Adamově prosbě jsme vyhověli, protože nikdy nechceme bránit hráčům v tom, aby postoupili do vyšších soutěží. Budu mu v jeho dalším působišti držet palce. Jeho odchod budeme muset řešit z vlastních zdrojů, případně příchodem kvalitního beka,“ připojil Pešán. Účastník tří mistrovství světa opouští českou extraligu s bilancí 202 utkání a 44 bodů za 13 gólů a 31 přihrávek. „První kontakt se Slovanem proběhl, když jsem byl po mistrovství světa na dovolené. Kluby se mezi sebou spojily a nakonec se to celé vyvinulo tak, že odcházím do Slovanu Bratislava,“ uvedl Jánošík. „Hlavně o mě měl zájem trenér Vladimír Országh, který mě vedl v reprezentaci. To pro mě hodně znamená. Rád bych mu ten zájem oplatil výkony na ledě.“ Je Liberci vděčný, že jej uvolnil. „Jsem hrozně rád, že jsem dostal šanci si zahrát KHL a že se k tomu trenér Filip Pešán postavil vstřícně. Dostal jsem příležitost si KHL vyzkoušet s tím, že se mohu kdykoliv vrátit do Liberce. Je to od Filipa skvělé gesto,“ dodal Jánošík.