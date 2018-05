Ve středu zase hokejové duo sedlo do letadla a vydalo se na Švédské hry a dnes od 19 hodin mohou poprvé v životě při jedné z posledních generálek před světovým šampionátem nastoupit ve stejném dresu.

A rovnou v tom reprezentačním.

David Musil

Jistě, sourozenci v národním týmu nejsou unikátem. Za hokejovou reprezentaci se ještě nedávno pospolu mydlili bratři Michálkové nebo třeba Kovářové. Tandem Musilů však vzbuzuje nebývalou pozornost. 21letý Adam a 24letý David mají veleslavné předky, s nimiž by mohli rovnou poskládat kompletní reprezentační formaci. „Dědu (Jaroslava Holíka) bych dal na centra. K němu bych dal do útoku jeho bráchu Jirku a strejdu Bobbyho (Holíka). Brácha s taťkou (Františkem Musilem) by hráli v obraně,“ skládá benjamínek Adam rodinnou pětku. „A já bych byl na střídačce,“ rozesměje se.

Úspěchy zatím starším členům hokejové dynastie nemůže konkurovat, v zámoří se z nižších soutěží pokouší probít do NHL. I proto pozvánka mladíka z AHL do kempu před světovým šampionátem překvapila. „Jsem rád za každý den, co v reprezentaci dostanu. Nevím, jak to se mnou je. Snažím se přežívat a dávat tomu všechno,“ říká Musil, jehož v roce 2015 draftovalo St. Louis.

Hokejový klan Musilů František Musil

Narozen: 17.12. 1964 ve Vysokém Mýtě

Pozice: obránce

Draft NHL: 1983 ve 2. kole (38. hráč v pořafí) Minnesota North Stars

Kariéra v NHL: Minnesota North Stars, Calgary Flames, Ottawa Senators, Edmonton Oilers

Bilance v NHL: 797 zápasů, 140 bodů (106 gólů + 34 asistencí) + play off 42, 6 (2+4)

Reprezentace: startoval 6 x na MS, mistr světa z roku 1985, dále 1 x stříbro (1983) a 1x bronz (1992) David Musil

Narozen: 9.4.1993 v Calgary

Pozice: obránce

Draft NHL: 2011 ve 2. kole (31.) Edmonton

Bilance sezony: Třinec 52 zápasů '1 gól + 5 asistencí) + play off 18 (0+1) Adam Musil

Narozen: 26.3.1997 v Deltě (Kanada)

Pozice: útočník

Draft NHL: 2015 ve 4. kole (94) St. Louis.

Bilance sezony: San Antonio Rampage (AHL) 54 (3+8)

V přípravě vydržel tak dlouho, až se mohl uvítat s bráchou, který se do neděle (marně) snažil s Třincem vyfouknout vládcům z Brna extraligový titul. Den po rozhodujícím finále se Davidovi rozezvonil telefon. Volalo americké číslo, u aparátu reprezentační manažer Jiří Fischer. „Předtím se mi nikdo neozval, ale jsem rád, že mě pozvali. Snad dostanu zápas nebo dva a ukážu, co ve mně je,“ doufá třinecký bek.

Jako prvnímu radostnou novinu zvěstoval otci Františkovi, mistr světa z roku 1985 se zrovna nachází v Rusku, kde jako skaut Buffala sleduje mistrovství světa do 18 let. „A já se dozvěděl, že brácha přijede, od mamky. Zrovna mě vzbudila,“ přibližuje Adam.

Musilovy logicky nespojuje nyní jen stejný cíl – dostat se na šampionát do Dánska, jejich obličeje nezapřou „holíkovské“ rysy. Moc dalších povahových a hokejových podobností ale nenajdete.

Mladší Adam hovoří bezprostředně. Na ledě je zase důrazný útočník, o němž kdysi děda Holík prohlásil, že je podobný „hajzlík“ jako kdysi on.

Starší David je přemýšlivější. Na ledě nenápadný pracant, který nevyhledává šarvátky. „Říkalo se, že Áda má zarputilost Holíků. To je vlastnost, kterou bych chtěl trošku mít,“ přizná zadák. „Ale je to dobrý kluk, ke všem se slušně chová. Ke každému má respekt,“ oceňuje Adam staršího sourozence.

Ke sportu byli tak nějak předurčeni. Maminka Andrea jako tenisová juniorka vyhrála slavný Wimbledon, na buffalské univerzitě hrála volejbal i Adamova a Davidova nejstarší sestra. Oni si vybrali hokej. „Nemůžu říct, že by nás do něj doma tlačili. Ale když jsme si ho vybrali, rodina nás podporovala a vytvářela nám nejlepší podmínky,“ říká David Musil, který se podobně jako bratr po emigraci rodičů narodil v Kanadě.

Mladší Adam dokonce Kanadu reprezentoval jako mládežník na Memoriálu Ivana Hlinky v Břeclavi. „Kanaďanům je fuk, jak se jmenujete. I kdybyste měli na zádech Gretzky, rozhodují hlavně výkony,“ ví Adam.

Rodinná tradice i menší konkurence jej přivedly do českého dresu. Musilovi nepatří mezi hokejisty, kteří mají nominaci do Dánska jistou. Ale kdoví, reprezentace omlazuje, kupí se omluvy a zranění. A pokračovatelé hokejového klanu se jako jejich předci mohou podívat na šampionát.