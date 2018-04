MS V HOKEJI

Útočník St. Louis, který strávil sezonu v AHL v San Antoniu, debutoval na startu přípravy před mistrovstvím světa v Dánsku. Jeho bratr David, obránce Třince, se přiřadil až v tomto týdnu.

Ve čtvrtek v utkání proti Švédsku zůstali oba synové bývalého reprezentačního beka a mistra světa z roku 1985 Františka Musila a vnukové legendy Jaroslava Holíka mimo sestavu. Proti Finsku už se dočkali startu v jednom utkání, ale museli strávit prohru, která jim kazila dojem ze společného zážitku.

„V první třetině tam nebyl z naší strany moc pohyb, proto jsme měli tolik vyloučení. Potom se to ve druhé třetině zlepšilo, ale v třetí to zase nebylo nic moc,“ komentoval průběh utkání rodák z kanadské Delty, který ještě v mládežnických kategoriích reprezentoval Kanadu, ale na přelomu let 2016 a 2017 oblékl český dres na mistrovství světa dvacítek.

Češi v přípravě na šampionát prohráli po předešlých sedmi výhrách teprve podruhé. Podobně jako ve čtvrtek proti Švédsku (1:3) výkon na lepší výsledek nestačil. „Musíme se soustředit, abychom hráli celých šedesát minut. Mluvíme o tom docela dost dlouho a už to musí přijít, protože mistrovství světa je už příští týden. Musí to být náš cíl už do zítřejšího zápasu,“ uvedl Musil.

Přitom ve druhé třetině utkání Češi našli na soupeře recept, který by platil. „Měli jsme v ní dobrý pohyb. Potom ve třetí třetině jsme tam jenom stáli a bránili. Pohyb je hrozně znát a musíme v tom být lepší. Kdybychom hráli jako ve druhé třetině, měli bychom mnohem víc šancí a z toho padají góly,“ dodal Musil.