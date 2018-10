Odchod z EBEL ligy jako krok zpátky neberu, ujišťuje třebíčský Raška

„Viděl jsem, že gólman mi tam nechal trochu místa, tak jsem zkusil to, co při prvním nájezdu, kdy jsem trefil tyčku. Teď jsem si řekl, že už by to mělo vyjít. A povedlo se,“ usmíval se autor rozhodující trefy.

Třiadvacetiletý hokejista zatím prožívá výbornou sezonu. V třebíčském dresu nasbíral v osmi zápasech 7 bodů za 4 góly a 3 asistence a vede klubovou tabulku produktivity.

„Jsem spokojený, i když vždycky to může být lepší,“ nechal se slyšet Raška. „Užívám si, že jsem hodně na ledě.“

Trenéři Horácké Slavie věří, že právě on bude hlavním lídrem týmu. „Vyhovuje mi, že můžu hrát prvního centra, být na ledě při přesilovkách i oslabeních. Tím, že jsem pořád ve hře, si věřím víc a víc,“ má radost z pořádného zápřahu.

Loni strávil Raška sezonu v EBEL lize v dresu znojemských Orlů, v létě se ale rozhodl pro druhou nejvyšší českou soutěž. „Někteří to možná berou jako krok zpátky, ale já ne. Šel jsem do Chance ligy s tím, že bych mohl dostat hodně prostoru. Jasně, každý chce hrát nahoře, ale já se nejprve musím odrazit, udělat dobrou sezonu a pak uvidíme, co bude dál. Nechávám to otevřené,“ hlásil Raška.

Jeho tým je aktuálně v tabulce na devátém místě a ve středu ho čeká cesta na led prvního Přerova. „Myslím, že se tam bude hrát hodně důrazný hokej,“ zamýšlel se třiadvacetiletý rodák z Nového Jičína.