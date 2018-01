Třinecký Adamský oslavil osmistý zápas. Jo, je to milník, řekl

Měl jste větší motivaci uspět?

Motivaci jsem měl v tom, že jsem klukům vypsal prémie za výhru, nějaké občerstvení. A pokud jde o mě, šance jsme měl, ale hlavní je, že jsme vyhráli.

Při první šanci, kdy jste minul odkrytou branku, vám puk nesedl?

Jo... netrefil jsem ho, jak bych měl. Přece jenom, v takových pozicích bych neměl zaváhat. Ale bohužel i profesionál se zmýlí (směje se).

Na rozbruslení jste si mohl vybrat hudbu. Bylo to tak?

Ano, byla trošku rokovější. Kluci byli rádi, protože se jim po dlouhé době rozbruslení líbilo. Byl jsme rád, že jsem je potěšil, jak hudbou, tak prémií.

O jakou muziku šlo?

Dimitry, Doga, Traktor, samé takové krásné věci.

Za Mladou Boleslav chytal Brandon Maxwell, který je v americké nominaci na olympiádu. Co tomu říkáte?

Všimnul jsem si toho, četl jsem, že pojede do Koreje. Svou kvalitu potvrzuje celou dobu v extralize. Co jej znám, tak chytá výborně. Zaslouží si to.

Dali jste mu sice pět gólů, ale výhru jste vydřeli, že?

Přesně tak, výsledek neodpovídá výkonům, ale na to se historie neptá. Bereme tři body.

Co rozhodlo?

Že Šimon (brankář Hrubec – pozn. red.) za stavu 2:1 chytil nájezd Kuby Orsavy. Nebýt toho, hosté by se na nás dotáhli. Musíme Šimonovi poděkovat, že zápas vychytal. Soupeř měl šance, ale ustáli jsme je.

Už v neděli hostíte Brno a v úterý vás čeká odveta v semifinále Ligy mistrů.

Program máme těžký celý leden... Musíme ty zápasy zvládnout co nejlépe, abychom udrželi pomyslný náskok v tabulce a postoupili do finále Champion league. Pak bude čas na odpočinek a přípravu na play-off.