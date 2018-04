Kamarádství stranou. Měli jsme temno, říká Špaček po bitce s Hronkem

„Měl jsem tmu, on určitě taky,“ vysvětluje do telefonu následně suspendovaný Špaček.

Před týdnem Filip Hronek reagoval na dotaz o bitkách odmítavě: „Já na to moc nejsem, bitky nevyhledávám.“ Uběhlo pár dní a český obránce Grand Rapids sedí na trestné lavici po dvou rvačkách.

Jednu z nich podstoupil se svým dobrým kamarádem, útočníkem Manitoby, Michaelem Špačkem. „Je to play off, vůbec jsem nevěděl, že jde o něj, prostě to vyplynulo ze hry,“ vysvětluje Hronek hromadnou šarvátku, která se spustila po využité přesilové hře Grand Rapids.

Podobně hovořil i útočník Manitoby. „Popravdě jsem vůbec nevěděl, do koho jdu. Viděl jsem, že jdou dva jejich na jednoho našeho, tak jsem vzal toho prvního, co byl nejblíž. S Hroňasem jsme kamarádi určitě velcí, ale nepoznal jsem ho, byla tma a on měl temno asi taky,“ říkal pobaveně Špaček.

Hromadná bitka hokejistů Grand Rapids a Manitoby, od času 1:15:

Jeden si odpyká suspendaci, druhý nepotěšil trenéra

Pro oba české mladíky třetí utkání play off, které Manitoba vyhrála 6:3, mělo negativní následky. Špaček za porušení pravidel dostal od vedení ligy suspendaci na tři zápasy, Hronek zase nepotěšil svého trenéra Todda Nelsona.

„Byl jsem na trestné lavici, když dali během přesilovky gól, pak se spustila šarvátka. A pán, co otevírá dvířka, mě pustil na led, což neměl, protože byla rvačka. Ale pustil mě a já se zapojil, abych pomohl našim. To se nemůže. Ta suspendace je na nic, tým mě v play off ještě potřebuje,“ mrzí Špačka.

Trest je o to horší, že pokud Manitoba v dnešním klíčovém utkání prohraje a vypadne, zbylý trest, tedy jedno utkání, se mu přenese do následující sezony.

Hronek sedící na trestné lavici zase zakabonil trenéra Nelsona, který českého obránce považuje za vážně dobrého provokatéra. „Pokud jste ho nikdo neviděl, jak provokuje, znamená to, že je v tom opravdu dobrý. Ale, ačkoliv mám rád emoce, teď bych ho raději viděl na ledě,“ svěřil se novinářům po prohraném zápase.

A dodal: „Patří mezi naše ofenzivní hráče, musí být v určitých situacích chytřejší.“

Série mezi Grand Rapids a Manitobou se rozhodne v noci, Špaček týmu chybět bude, Hronek bude na ledě. „Série je náročná, hráli jsme s nimi během sezony asi šestkrát a vždy to bylo vyrovnané. Vážně dobrá série,“ uznává Špaček.