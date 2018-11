Farma. Džungle za trest s nuznou gáží? Nebo nejlepší příprava na NHL?

Dalších 6 fotografií v galerii Pavel Zacha (vpravo) z New Jersey se raduje se spoluhráči na střídačce z gólu v duelu s Montrealem. | foto: Reuters

O pár týdnů dřív by Pavel Zacha zvolil opatrnější řešení. Radši by předal kotouč i odpovědnost jednomu ze svých křídel. Postrádal kuráž. Ve středu si ovšem troufale našlápl mezi dva zadáky Montreal Canadiens, prodral se mezi nimi a svižnou střelou překonal Careyho Price. Útočníka hokejových New Jersey Devils nastartoval pobyt na farmě. „Sebedůvěra mi v AHL stoupla,“ přiznal.