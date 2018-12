Sešitý Jergl už zase pálí. Díky tam nahoru, vzkázal olomoucký útočník

Střeleckou nouzi ale nijak zvlášť neprožíval, od února vnímá smůlu v jiném měřítku. Tehdy si při utkání v Hradci Králové rozřízl tvář o soupeřovu brusli.

„Měl jsem zlomenou čelist, 24 stehů uvnitř, 12 venku, zlomený nos a trochu mi to zasáhlo oko. Ale je to v pořádku, vidím dobře, takže díky tam nahoru, že při mně stáli a je to všechno v pořádku,“ usmál se.

Čekání na gól vlastně bylo delší než jen od září, že?

Naposledy jsem se za Olomouc trefil ještě před tím zraněním, takže už je to dlouho. Určitě jsem za to rád a doufám, že se mi bude dařit i v dalších zápasech.

Přitom šancí i dobrých střeleckých pozic si v každém zápase pár vytvoříte. Čím to je?

Nevím, asi bych se měl zaměřit víc na koncovku. Možná jsem si to bral moc do hlavy, že gól nedávám a nedávám. Agent mi poradil, ať to vypustím a jen střílím. Tentokrát jsem to neměl těžké. Dostal jsem puk na hokejku, viděl jsem prázdnou bránu, tak jsem zavřel oči a napálil to.

Vaší třetí lajně se začíná dařit, Holcovi jste nahrával na vítězný gól i ve středu v Brně.

Poslední zápasy nám to celkem sedí. Tentokrát jsme mohli dát i více gólů, chybělo jen trochu přesnosti. Ale hráli jsme suprově celý mančaft, takže pochvala.

Završili jste úspěšný listopad, kdy jste prohráli jen jednou.

Myslím, že to je perfektní. Jdeme zápas od zápasu, trochu jsme to pozměnili a daří se nám systém, který hrajeme. Trošku jsme naši hru zjednodušili, vždycky jsme to hráli v obranném pásmu. Teď se snažíme to rychleji otáčet a daří se to. Jsme za body rádi. Jdeme zápas od zápasu a každý chceme vyhrát.

Proti Mladé Boleslavi jste rychle nastříleli tři branky, pak jste se soustředili na bránění náskoku?

Boleslav přehodila na jinou rychlost a nevím, jestli jsme se uspokojili. Možná jsme se toho trochu zalekli. V závěru jsme měli trochu obavy, ale vyhráli jsme a za to jsme rádi.

A pak vám dal zabrat Branislav Konrád při děkovačce s fanoušky.

Braňo je takový srandista, i díky němu jsou takové děkovačky. Říkal mi, jestli ho povozím na brance. Asi dělal, že plave nebo něco takového.

Aleši, a co vám vyrostlo za ozdobu pod nosem?

S bráchou jsme se domluvili, že se zapojíme do Movemberu. Tedy čekal jsem dlouho, až ke konci listopadu mi něco narostlo. Dnes asi přijde žiletka. Ale přítelkyni to nevadí, tak si to možná nechám. Aspoň vypadám starší.