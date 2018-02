Krev a stehy. Brusli ve tváři odnesl útočník Jergl operací

„Nevypadalo to hezky, té krve bylo opravdu spoustu, protože obličej je hodně prokrvená část těla, a ještě jak je člověk rozpumpovaný, má o to větší tendenci valit ven,“ líčí první okamžiky vedoucí mužstva HC Olomouc Josef Podlaha.

Brusle rozřízla Jerglovi tvář od kraje nosu směrem k uchu v délce kolem sedmi centimetrů. „Vypadalo to škaredě, nicméně od začátku se vědělo, že to není nic, co by ohrožovalo život, a oko je v pořádku. To je štěstí v neštěstí, protože být to dva tři centimetry výš, tak to oko nemohlo přežít,“ míní Podlaha.

Hokej je sport tvrdých mužů, což platilo i v případě Jergla, jenž led opustil po svých s ručníkem přitisknutým na obličej a hned zamířil k sanitce. „Aleš to zvládal dobře, komunikoval. Nepříjemné bylo krvácení, protože i když mu zdravotník tu obří ránu zatlačil, teklo mu to stále všude kolem,“ líčí vedoucí mužstva, který dělal olomouckému útočníkovi doprovod do hradecké nemocnice.

Tam se ukázalo, že mnohem větší problém než délka rány byla její hloubka. „Do nemocnice jsme jeli s tím, že se to bude jen zašívat, ale tam jsme se dozvěděli, že je poraněná čelist. Pod lícní kostí byly nějaké úlomky a praskliny, takže Aleš byl hned v noci operovaný. Trochu váhali, jestli ho nemají jen zašít a operovat až druhý den, ale bylo dobře, že ho hned vzali na sál. Od středečního rána Aleš komunikuje, v Hradci ale zůstává ještě několik dní,“ prozradil Podlaha.

Ve 23 letech měl Jergl stále ještě tvář mladíčka. Od nynějška mu na ní přibude ozdoba drsného muže v podobě jizvy. Při pomyšlení na to, co se mohlo stát, je to pořád ještě ta lepší varianta. „Do budoucna by to mělo být v pořádku. Zranění je trochu podobné tomu, co měl Roman Vlach. Bude muset odpočívat a mít úplný klid, nesmí hned trénovat, aby nedostal do rány zánět. A až doktoři povolí zátěž, pak pomalu začít a také hrát s košíkem,“ přemítá Podlaha.

Navzdory olympijské přestávce, která na dva týdny přeruší základní část extraligy, se nedá čekat, že by se Jergl mohl objevit v sestavě kohoutů ještě tuto sezonu. „Pauza sice je, ale vůbec to nepadá do úvahy,“ odmítá Podlaha.

Ale hokejové play-off má zvláštní moc, umí zázračně léčit zranění i jinak pozitivně působit na zdraví. Kohouti tak mají další motivaci pro boj o účast v desítce a následně o co možná nejdelší účast ve vyřazovacích bojích. Jen tak dají Jerglovi šanci, ještě si letos zahrát. Podaří se jim to?