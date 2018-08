Tým je naladěný na agresivní a rychlou hru, říká budějovický asistent

Pouze jedno přípravné utkání zbývá odehrát hokejistům Motoru. Pak už začne ligová soutěž a naostro se ukáže, jak na tom Jihočeši jsou. Proti týmu KHL ukázal budějovický celek velkou sílu a trenéři věří, že si formu přenese i do soutěže. „Přejeme si, aby nám správný chod týmu vydržel až do konce dubna,“ říká asistent trenéra Aleš Totter.

V přípravě už vám zbývá odehrát pouze jedno utkání. Jak se vám mužstvo v dosavadních přátelských duelech jevilo?

Na hráčích je znát, že chtějí pracovat. Uvěřili aktivnímu pojetí hry a chytili za své trend, že se v dnešní době musí hrát rychle a agresivně. Chce to hrát vysoký presink ve všech zónách na hranici rizika. Zpočátku byl na hráče menší tlak, protože jsme dvakrát zužovali tým a každý bojoval o místo v sestavě. Soupeři nás kvalitně prověřili, každý tým hrál jiným způsobem. Svěřence jsme zaučili do našeho systému a přesvědčili se, že se s tím dá vyhrávat. Je pozitivní, že se nám zatím nikdo nezranil, doufáme, že zranění se nám v sezoně budou vyhýbat.

Už se vám zformovaly útočné řady nebo obranné dvojice?

Myslím, že některé vazby se ukazují velice dobře, a už jsme dávali dohromady hráče, u kterých se nám zdálo, že si na ledě rozumí. V generálce proti Prostějovu už bychom měli nastoupit v sestavě, se kterou půjdeme do prvního ligového kola.

Výkony v přípravě gradovaly proti Chabarovsku? S účastníkem KHL jste vyhráli 4:2 a pro více než čtyři tisícovky diváků předvedli parádní podívanou.

Už v neděli jsme na hráčích pozorovali, že jsou myšlenkami spíše na zápase s Rusy. Pro každý tým je svátek, když si může zahrát proti velkoklubu z KHL. Sami jsme se přesvědčili, že když budeme věřit ve vlastní sílu, tak jsme schopni hrát s kýmkoliv. Máme systém založený na tom, že soupeři nechceme dopřát ani trochu času a prostoru, což byly věci, které se nám proti ruskému klubu dařily. Ceníme si vítězství, ale nejvíce mě na tom těší, že jsme si k výhře došli správnou cestou. Nebránili jsme, nečekali jsme na brejky, ale šli jsme si za výhrou a uhráli si ji sami. Porazili jsme je zaslouženě.

Je důležité, aby tým působil jednotně od začátku soutěže?

Cítíme, že všichni taháme za jeden provaz. Organizace je zdravá, což je strašně důležité. Fungujeme dobře a i sledujeme, že celé město hokejem žije. Věříme, že se to bude projevovat i v sezoně. Chceme fanouškům dělat radost až do konce dubna.

Uvítali jste, že většinu přípravných zápasů jste odehráli na domácím ledě?

Je výborné, jaké chodily návštěvy. Tolik lidí u soupeřů nechodí ani na mistrovská utkání. Věřím, že mužstvo a fanoušci za nás budou dýchat a celou sezonu nás poženou k vysněnému cíli. I od diváků budeme potřebovat důležité procento úspěchu k tomu, aby se nám všechno podařilo. Tým je správně naladěn a připraven na to, aby se nám podařilo to, po čem toužíme.

Skládali jste mužstvo i podle toho, aby v týmu panovala správná chemie?

V týmu musí být i síla, která není vidět na ledě. Pozoruji ji a je to jedna z věcí, která nás požene dál. Tým funguje, kluci mají obrovskou motivaci a touhu udělat úspěch. I tři zkušení hráči, Zdeněk Kutlák, René Vydarený a Jiří Šimánek, bydlí v okolí Budějovic a jdou příkladem. Ve městě potkávají známé, všichni se jich ptají na hokej a oni to moc chtějí dotáhnout do zdárného konce. K tomu se přidávají mladší hráči, kteří chtějí jít v jejich stopách a učí se od nich. Musíme makat i nadále, nesmí dojít ani jeden den k jakémukoliv uspokojení. Věřím ale, že to si s Vaškem pohlídáme. Přejeme si, aby nám to vše vydrželo až do konce sezony.

Kádr je do začátku sezony uzavřený, nebo se ještě poohlížíte po nějaké další posile?

Pochopitelně se může stát cokoliv. Sledujeme konkurenci i trh s hráči, je možné, že se něco naskytne. Do konce týdne se možná rozhodneme, že jeden, či dva hráči tým opustí. Může to nastat. Tým jsme ale poskládali, kostra kádru už je pohromadě. Jak jsem říkal, proti Prostějovu nastoupíme tak, jak nejspíše vyrazíme i do prvního kola proti Benátkám. Nejsme nuceni kádr doplňovat, necháme sezonu rozběhnout. Může se stát, že nepřijde nikdo, ale třeba se objeví i nějaké zajímavé jméno. Kádr má důvěru, hráči tu nechávají srdce a tvrdě každý den pracují. Věřím, že zápas proti Chabarovsku byl pro nás povzbuzením do další práce. Poháry se v srpnu nerozdávají, nás čekají důležité zápasy.