Špatná bilance Budějovic s Jihlavou skončí, je přesvědčený trenér

„Pokud budeme soustředění, tak máme velkou šanci vyhrát,“ míní asistent trenéra Motoru Aleš Totter. Pondělní duel s Jihlavou začíná v Budvar aréně v 17.30 hodin v přímém přenosu České televize.

Pro mnohé je Jihlava hlavní rival. Vnímáte to jako trenéři taky tak, nebo půjde o běžný zápas?

Je jasné, že každý zápas se vždycky hraje o tři body. Ale Jihlava v minulé sezoně hrála ještě extraligu a je to jeden z týmů, který bude ke konci sezony patřit k našim úhlavním soupeřům, jako jsou třeba Kladno, Vsetín či Prostějov. Když s ní hrajeme, je na klucích vidět větší jiskra, stejně jako to bylo ve Vsetíně.

Myslí hráči vůbec na to, že s tímto celkem už předtím desetkrát prohráli, nebudou nervózní?

Už když jsme jeli ve středu na Valašsko, tak jsme dopředu s Vaškem věděli, že ten výkon bude u hráčů dobrý. To jsme zase u toho soustředění se. A před Jihlavou to bude stejné, navíc řadu proher tady spousta kluků ani nezažilo. Takže v nervozitě bych problémy neviděl.

Jaká bude taktika?

Až na drobné detaily se na soupeře moc neohlížíme, nechceme totiž náš systém příliš měnit. Duklu máme proto zmapovanou stejně jako každého jiného soupeře. Je fakt, že jak pět minut před koncem zápasu právě v Jihlavě skandoval jejich kotel Podesáté, podesáté, tak nám na lavičce ani našim fanouškům lehce nebylo. Je dobře že druhé vzájemné střetnutí se hraje před televizními kamerami, víc lidí tak uvidí, že tato série už skončí.

To jsou odvážná slova.

Pokud k tomu naši hráči přistoupí sebevědomě, plně koncentrovaně a budou dělat ty věci, jaké platily ve Vsetíně, tak máme velkou šanci vyhrát. Věřím, že teď zase začne jiná série.

Bude ve vaší předzápasové přípravě hrát roli i to, že s Jihlavou nepřijede jejich největší hvězda a tahoun Tomáš Čachotský?

Také jsme nad tím přemýšleli. Teď se jejich hra rozprostře na více hráčů. O to víc to pro nás možná bude nečitelné.