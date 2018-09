Trapas s tetováním. Americký hokejista zaměnil Island za Slovensko

Tetování je to působivé, což o to.

Kolem slovenského státního znaku, dvojramenného kříže na trojvrší, má Tuch zobrazené dva lvy s hokejkami a také přezdívku své prababičky GiGi. Vše pak rámuje zkrácený citát slavného amerického spisovatele Maria Puza.

„The strength of a family is in it’s loyalty to each other (Síla rodiny spočívá ve vzájemné oddanosti jejích členů),“ píše se na zádech dvaadvacetiletého forvarda. I angličtinář začátečník snadno zazří hrubku - „its“ se v tomto případě píše bez apostrofu.

Citát od Puza, autora Kmotra a dalších podobně laděných románů, tak jaksi ztrácí na údernosti.

Ostatně tuto chybu Tuchovi vytkl nejeden fanoušek na sociálních sítích. Co už ale asi netuší nikdo, je původ lvů na tetování finalisty Stanley Cupu. Zobrazení totiž vychází z historického znaku Islandu ze třináctého století. Jen místo sekery mají lvi v tlapách hokejky.

„Lvy jsme tam dali, abychom vytvořili dojem rodinného erbu. Hokejky mají, protože Alexova babička hokej milovala,“ vysvětloval autor tetování Joey Hamilton.

Jenže proč se inspiroval Islandem? Na videu, kde pracuje na Tuchových zádech, je pravděpodobné vysvětlení. Hamilton drží papír s nápisem „slovak bear of arms“.

Na internetu se tedy snažil vyhledat nějaký typický slovenský symbol, kde jsou zobrazeny zbraně.

Zkusili jsme to také. A jedním z výsledků v sekci „Obrázky“ skutečně je zmíněný islandský znak. Hamilton možná měl zkrátka smůlu, nebo byl nedůsledný při ověřování svých zdrojů.

Podívejte se, jak Hamilton tetuje nic netušícího Tucha:

Výsledkem každopádně je, že Tuch má na zádech pozoruhodný mix. A to pozoruhodný zcela jiným způsobem, než by si jistě přál. Patrně to neví a těší ho pozitivní ohlasy, třeba i od bývalých spoluhráčů.

„Říkal jsi mi o tom už dávno a teď jsi to fakt udělal. Přeji ti další parádní sezonu,“ napsal mu Kurtis Gabriel, s nímž hrál za Minnesotu. A možná mu mohl popřát i šťastnější volbu tatéra do budoucna.