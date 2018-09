Vyklouzlo mi to mezi řečí, ale v reprezentaci jsem skončil, říká Salák

Informaci o jeho reprezentačním konci přejala česká média, když nová posila Jaroslavle v létě poskytla rozhovor ruskému serveru championat.ru.

„Nějak mi to tehdy vyklouzlo mezi řečí,“ pousmál se 31letý Salák poté, co v neděli vychytal Lokomotivu výhru 4:1 na ledě bratislavského Slovanu. „Já jsem se k tomu nijak dál nevyjadřoval, ale už je to pro mě passé asi tři roky. Nikdy jsem ani nebyl hráč, který by mohl dělat nějaká obrovská prohlášení, ale takhle jsem to cítil, když mám čtyři děti,“ vysvětluje.

Rodák ze Strakonic si zachytal na třech šampionátech. V roce 2014 se v Soči představil i na poslední olympiádě, na níž startovaly hokejové hvězdy z NHL.

Pozvánku na další velký turnaj - šampionát v roce 2016 v Rusku - už z rodinných důvodů odmítl. „Nějak to vyplynulo. V brance byli výborní kluci, já jsme se párkrát omluvil a po sezoně jsem chtěl být s rodinou,“ vykládá gólman, jenž si zachytal v zámoří, Finsku a Švédsku.

Jaroslavl. Sedm let po letecké tragédii Jak se hokejový Lokomotiv léčí. V Jaroslavli pomáhá hokej, čas a touha po úspěchu

Ani se mu není moc co divit. Čtyři sezony odchytal za Novosibirsk, jehož poslední roky play off v KHL míjelo.

A představa, že by Salák dva měsíce zůstal v tréninkovém zápřahu, aby mohl jet na mistrovství světa?

Kdepak. Život není jen o chytání puků. Priority si přehodnotil...

Když vám chybí play off

Rozhodnutí nezměnil ani poté, co na reprezentační střídačku nastoupil Miloš Říha, jenž má o KHL perfektní přehled.

Touha po úspěších ale zůstává v Salákovi dál. Jen se chce soustředit na klubovou scénu, proto v létě vyměnil průměrný Novosibirsk za favorizovanou Jaroslavl.

„Nechtěl bych se pouštět do větších rozborů, ale na Sibiři jsem byl spokojený, všichni tam dělali pro hokej maximum. A to platí i v Jaroslavli,“ konstatuje český gólman. „Hrozně moc mi ale chybělo play off, je to vyvrcholení roku.“

Vstup do Kontinentální ligy se Lokomotivu vydařil. Po úvodním výbuchu 0:4 s Omskem si Salák s novým týmem připsal tři výhry a pohybuje se na čele soutěže. „Byly tam určité rozpaky po prvním zápase, ale šlápli jsme do toho,“ pochvaluje si Salák, jenž kabinu sdílí s krajanem Jakubem Nakládalem.

„Saša je pro nás vzadu velká podpora,“ poznamenává český bek.

I na české jedničce bude záležet, zda Jaroslavl poprvé od tragické nehody z roku 2011 doputuje až do finále.