Body a první místo si chceme uhrát, velí plzeňský gólman Hylák

Povedlo se, nedělní utkání 47. kola extraligy pro Plzeň nakonec rozhodl v samostatných nájezdech kapitán Milan Gulaš. A 34letému Hylákovi spadl kámen ze srdce.

Ve třetí třetině byl poměr střel 16:3, byl jste prakticky bez práce. Bylo těžké udržet se v tempu?

Každý gólman vám řekne, že tohle není příjemné. Byl jsem strašně rád, že skóre stahujeme, ale když jsme vyrovnali a ještě trochu času zbývalo, blikne vám v hlavě, abyste to nějakým hloupým gólem celému mančaftu nepokazil. Jsem moc rád, že jsme to zvládli, kluci hráli dozadu zodpovědně. A nakonec jsme byli blízko tomu, že utkání rozhodneme ještě v normální hrací době.

Přitom to s vámi dlouho vypadalo bledě, po dvou třetinách byl stav 1:4. Co bylo špatně?

Druhá střela na branku a gól, na konci první třetiny další. Sice to od nás nebylo úplně špatné, ale ve druhé části nás Chomutov přestřílel, přidal ještě dva góly. Nic ideálního. Ale za to, co jsme předvedli ve třetí třetině, jsem strašně rád.

Věřil jste, že prodloužení nebo samostatné nájezdy už zvládnete?

Já mám prodloužení rád od chvíle, kdy se hraje tři na tři. To se mi líbí, je to nahoru dolů, pro fanoušky zajímavé. A nájezdy? Hlavně díky Milanovi (Gulašovi) jsme to zvládli. Trefil se i Ondra Kratěna a byly tam k tomu ještě dvě tyčky. Když to řeknu s nadsázkou, ze sedmi nájezdů bylo skoro šest gólů. Mě to párkrát trefilo a ten druhý bod je pro nás příjemný a moc důležitý.

V sedmé sérii proti vám najížděl Vondrka, který předtím svůj první nájezd proměnil. Znovu jel hodně pomalu a čekal do poslední chvíle. Co jste udělal vy lépe?

Ono je pro gólmana hrozně nepříjemné, kdy ten hráč prakticky vůbec nejede. Já měl instrukce od Pechty (trenéra gólmanů Pejchara), že to bude dávat pod lapačku. Při tom prvním nájezdu jsem to také čekal, ale špatně jsem si ho navázal a stejně to tam trefil. Při tom druhém naštěstí asi moc přemýšlel, já mu pak nějak skočil pod nohy a puk vyrazil. Ale jsem raději, když se hráč rozjede a v rychlosti něco udělá. Klidně ať mě pak vymíchá, ale lepší než tohle...

Byla by třetí porážka v řadě už velkou komplikací, podepsalo by se to na sebevědomí týmu?

Třetí prohra už by mohla zůstat v hlavě. Takhle věřím, že jsme nakopli zase vítěznou šňůru. Chceme si ty body uhrát. Hradec boj o první místo nevzdal, ve hře je ještě 12 bodů a nic není hotové. Ale máme to pořád ve svých rukách. A je důležité pozici udržet, výhoda domácího prostředí může být v play-off klíčová.

Do branky jste se dostal po dlouhé době, odchytal jste nyní dva zápasy v řadě. Jste smířený s rolí dvojky za mladým Miroslavem Svobodou?

Je určitě nepříjemné, když nechytáte dva měsíce. I když už máte něco za sebou, člověk se tam pak mnohdy cítí jako v osmnácti. Teď se mi šance otevřela a snažím se zaskočit co nejlépe. Ale já jsem strašně rád, že to Mírovi takhle chytá. Já mám svoji roli dvojky, tu se snažím plnit. Někdy to vyjde, někdy ne, ale klukům se snažím pomoci co nejvíce.