Zářez číslo 600. Ostrostřelec Ovečkin dosáhl mety mezi nejrychlejšími

Potřeboval k tomu 990 zápasů v nejlepší lize světa. Jen tři legendy byly v tomto směru rychlejší – Wayne Gretzky (718 utkání), Mario Lemieux (719) a Brett Hull (900). Ovečkin je celkově dvacátým hokejistou v prestižním klubu a teprve čtvrtým Evropanem, který na gólovou šestistovku dosáhl.

„Je to speciální okamžik,“ uvědomoval si snajpr Capitals. Proti Winnipegu nejprve otevřel skóre ze svého klasického místa na levém kruhu, poté jubilejní trefou vracel náskok Washingtonu v utkání, které jeho tým vyhrál v prodloužení. „Ale teď mě čeká branka číslo 601. Chci víc,“ vzkázal šestinásobný král střelců NHL.

Výjimečný večer naznačovala už přítomnost Ovečkinových rodičů v ochozech washingtonské arény. Správné předtuchy měl před duelem také kouč Barry Trotz. „Ráno před utkáním byl Alex ztichlý. Věděl, že to proti Jets dotáhne. A to je na něm skvělé; jakmile si něco umane, svou práci dokončí.“

Svým 42. zásahem sezony se Ovečkin v přímém souboji o status lídra ligových střelců vyšvihl před mladíka Patrika Laineho. Ani finský zázrak nezapomněl před hrající legendou smeknout.

„Když jsem ho sledoval jako malý kluk, běžně nasázel 50 nebo 60 gólů. Dnes už sotva někdo dá 40 branek, on to ale stále dokáže. Před sezonou se všude psalo, jak je z formy, jenže on vyvedl všechny škarohlídy několika hattricky z omylu,“ obdivoval svůj idol Laine.

S gratulacemi přispěchala celá řada ligových ikon. „Je šílené, jak dokáže i v dnešní době udržovat svůj gólový příspěvek,“ narážel na současnou defenzivnější éru kapitán Edmontonu Connor McDavid. „Nejlepší střela na světě,“ vyzdvihl jindy svého rivala Steven Stamkos z Tampy, sám vyhlášený střelec. „Neskutečná kombinace rychlosti a síly,“ popisoval brankář New York Rangers Henrik Lundqvist sílu živlu, jemuž musí často čelit.

Pochvala zazněla také z úst největšího Ovečkinova soka, Sidneyho Crosbyho z Pittsburghu. „Je to jeden z nejlepších hokejistů všech dob. Zírám, jak dokáže sezonu po sezoně držet výkonnost na nejvyšší úrovni. Navíc se mu vyhýbají zranění. Je skvělé, co dokázal,“ ocenil Crosby, který se v únoru přehoupl „jen“ přes 400 gólů.



Rivalové na celý život

Kariéry Crosbyho s Ovečkinem jsou provázané už od jejich vstupu mezi profesionály v roce 2005. Draftováni tehdy mizernými celky si postupně získali vůdčí pozici v týmu. Zápasy mezi Capitals a Penguins patří přes deset let k nejaktraktivnějším právě díky souboji kapitánů, kteří se už nepochybně stačili zařadit mezi největší ikony kanadsko-americké soutěže.

Jeden podstatný rozdíl mezi nimi ovšem najdeme. Zatímco „Sid the Kid“ kromě individuálních trofejí zvedl třikrát nad hlavu Stanley Cup a v kanadském dresu triumfoval na dvou olympiádách, mistrovství světa i Světovém poháru, „Alexandr Veliký“ dotlačil svůj Washington nejdál do druhého kola play off. Na tuhle zatím nezahojenou ránu nejsou dostatečnou náplastí ani tři tituly světového šampiona.

„Pokud mám jmenovat jednoho hráče, který si zaslouží vyhrát Stanley Cup, je to Ovečkin,“ přeje 32letému Rusovi kýžený triumf nejproduktivnější hokejista historie Wayne Gretzky. „Dává celé své srdce i duši hokeji, chce být šampiónem. Z jeho tváře je poznat, jak si tenhle sport užívá. To by měl být ten správný recept k úspěchu.“

Ovečkin ztrácí na Gretzkého 294 branek. Ať už se na nejlepšího kanonýra všech dob dotáhne, nebo ne, individuální ocenění jsou pro něj druhořadé. Možná více než kdo jiný směřuje své úsilí k jedinému cíli – jednoho dne potěžkat Stanleyův pohár.