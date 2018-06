Jeho excelence Ovečkin, nejlepší možný ruský velvyslanec ve Washingtonu

Capitals tentokrát před uzávěrkou přestupů neverbovali výrazné posily. Z Moskvy pocházející mašině na góly táhne na třiatřicet a jako železnou kouli za sebou vlekla tíživou pověst nedospělého solitéra, který v rozhodujících bitvách selhává.

O to mocnější nadšení jím cloumalo ve čtvrtek v Las Vegas, kde si jako první ruský kapitán v dějinách konečně zavzpíral s tradiční stříbrnou trofejí. Dal pusu ženě Nastě, nadzvedl z ledu Teda Leonsise, majitele Capitals, objímal své druhy.

„Jsem nejšťastnější člověk na světě,“ říkal ve stavu naprosté blaženosti po výhře 4:3 nad domácími Golden Knights v pátém finále.

Nejspíš nelhal. Vždyť se svou paní čeká prvního potomka. Stal se králem střelců v základní části NHL i v play off. Převzal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího borce Stanley Cupu. A hlavně pomohl zahnat zlé duchy, kteří 44 let škodili klubu z americké metropole.

„Lidi, skočte si pro pivo nebo něco takového. A začněte slavit. My to dokázali!“ vyzýval přes televizní kameru fanoušky, kteří na první triumf čekali ještě déle než on. Doma, v barech, na ulici či v totálně zaplněné domácí aréně ve washingtonské Čínské čtvrti svírali pěsti, modlili se, vzdychali a křepčili radostí jako nejpomatenější z pošetilců.

Hlavní město USA nepamatuje takové sportovní oslavy od ledna 1992, kdy fotbaloví Redskins ovládli Super Bowl. I proto je při současných chladných politických vztazích mezi jeho vlastí a zemí, kde si s hokejkou a bruslemi stihl vydělat skoro sto milionů dolarů, nejlepším možným ruským velvyslancem ve Spojených státech amerických.

Dostával drsné kapky

Když prezident Vladimir Putin ve čtvrtek při proslovu k národu tvrdil, že Rusko míří od vítězství k vítězství, kdekdo udiveně pozvedl obočí. Není ovšem pochyb o hrdinském počinu jednoho z jeho nejoblíbenějších sportovců a taktéž jeho zavilého podporovatele.

Věrní příznivci v Evropě, Asii či zámoří milují Ovečkina ještě víc. Kritici ztichli. Odborníci chválí.

„Naši hru zbožňuje, dělá jí reklamu tady i v Rusku. A někdy dostával dost drsné kapky,“ řekl rekordman Wayne Gretzky pro stránku The Athletic a připomněl, že Capitals s Ovečkinem předtím nikdy nepřekročili druhé kolo.

„Porážky ale nesl jako chlap. Nesváděl chyby na ostatní. Přijal odpovědnost, podobně jako to dělali Steve Yzerman, Mark Messier nebo Gordie Howe. I proto si Stanley Cup zaslouží.“

Na poslední finále se v Las Vegas přišel podívat Jaromír Jágr, jenž „Alexandra Velikého“ také velebil: „Bez skvělých spoluhráčů by nevyhrál. Ale je fakt, že takhle válet jsem ho neviděl snad deset let. Zdál se mi rychlejší a silnější. Dělal vše, co má správný tahoun dělat.“

Dřív do Ovečkina tepali, že se nevrací. Že se pro soupeře stal příliš čitelným. Že se nestará o tým. Že sabotuje práci trenérů - mezi lety 2011 a 2014 se v Capitals vystřídali čtyři.

Polibte si šos, pánové!

Až pod Barrym Trotzem dozrál ve vůdce. Podobně jako Mike Modano nebo Steve Yzerman se okolo třicítky začal podřizovat mužstvu. Z jiskřivé superstar se proměnil v uznávaného lídra.

„Je zvláštní kapitán. Šéfuje nám jedinečným způsobem. Ale vždycky nás vede do boje,“ řekl o něm reportérům zadák Brooks Orpik.

Jako by chtěl Ovečkin svou dospělost názorně ukázat, v čase 57:23 se předevčírem vrhl do střely Colina Millera a zastavil ji kotníkem. Předtím pohotově skóroval, trefil tyčku, rozdal dva hity.

Mnoho Rusů jásá s ním. Propukla podobná mánie, jakou by patrně v Česku způsobil Jágrův triumf. Slavný hráč a trenér Boris Michajlov jej vyhlásil za nejlepšího ruského hokejistu všech dob.

Ovečkinův zvířecí řev po závěrečné siréně a při předávání Stanley Cupu oznamoval, že přece ukořistil stříbrný poklad, po němž tak ukrutně dychtil. Zametl s výtkou, že není vítězný typ. Hlavou mu určitě proběhlo, že si jeho kritici mohou políbit šos. V historických žebříčcích nejlepších hráčů rázem vyšplhal o pár pozic, možná až do Top 5.

Ale jako správný velvyslanec dodržel dekorum a řekl: „Nejde o mě. Celý tým si pohár zasloužil. Já mám jen štěstí, že jsem také odměněn.“