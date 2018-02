Kolenem do hlavy, pak ještě jednou. V NHL je za to stop na deset zápasů

Hokej

Dalších 10 fotografií v galerii Alexandre Burrows z Ottawy při rvačce nakopl Taylora Halla z New Jersey kolenem do hlavy. | foto: Profimedia.cz

dnes 12:50

Zkušený útočník Alexandre Burrows z Ottawy předvedl hodně nebezpečný kousek, a tak od NHL dostal exemplární trest. Deset zápasů vynechá poté, co v utkání proti New Jersey vyvolal bitku, v níž pak kolenem dvakrát kopnul protivníka Taylora Halla do hlavy.

Šestatřicetiletý Burrows v polovině zápasu inkasoval právě od Halla tvrdý, ale čistý zásah. Situaci následně nezvládl a začal soka nahánět po ledě. Zanedlouho se oba ocitli na zemi, rozmíšku se snažil uklidnit rozhodčí, a když Burrows nemohl pokračovat v útoku rukama, použil koleno a zasáhl Halla dvakrát zezadu do hlavy. V utkání obdržel pouze dva menší tresty za krosček a hrubost, ale nyní může dlouho zpytovat svědomí. Kromě desetizápasového trestu přijde o více než 134 tisíc dolarů (přibližně 2,774 milionu korun). Peníze poputují na podpůrný hráčský fond.