Na NHL se nedá koukat. Z hokeje je naháněná, kritizuje ruská legenda

Jsou to ostrá a hodně otevřená slova. Ale vyřkl je člověk, který si to může dovolit. Kovaljov patří k nejšikovnějším hokejistům historie. Měl skvělé bruslení, techniku, myšlení nebo střelu. V NHL odehrál celkem 1316 zápasů, v nichž vstřelil 430 gólů a celkem nasbíral 1029 bodů.

„Nikdo se mu nevyrovnal, zeptejte se kohokoli. Byl neuvěřitelný,“ říká Jevgenij Kuzněcov, současná hvězda Washingtonu.

Samozřejmě jde o názor, každý má jiný, ale je zřejmé, že Kovaljov není se svým přesvědčením ani zdaleka jediný.

Nebojí se otevřít ústa Alexej Kovaljov se nikdy nebál otevřít ústa a pronést nahlas názor, který se většině nelíbí. Před čtyřmi lety například kritizoval Montreal, že dal nejvyšší kontrakt své historie obránci P.K. Subbanovi. "Neříkám, že to není dobrý hokejista, ale na druhé straně ani žádný zázrak. Ano, zařídí vám pět gólů, ale zároveň bude u pěti inkasovaných, takže ve výsledku jste na nule," prohlásil tehdy. Podobně kritizoval také americký způsob odměňování hokejistů, kdy podle jeho názoru manažeři často rozdávají peníze pouze na základě čísel a vítězství v anketách. "Skutečný přínos pro mužstvo se už tolik neřeší," tvrdil. Kovaljov se na nedávném turnaji v Soči, na němž byl jako asistent trenéra Kunlunu, rozpovídal také o ruském hokeji. I na něm se mu řada věcí nelíbí. "U nás se o hodně věcech jen mluví a dělá se málo. Minimum věcí se mění. A já chci pracovat tam, kde vidím pokrok. Proto jsem v Číně," vykládá ambiciózní muž, jenž by ji rád vedl jako hlavní kouč na olympiádě 2022. "Jsem zklamaný z celkové atmosféry v ruském hokeji. Musíme mu vrátit tvář. Z naší hry musí jít zase strach, musí být ten nejlepší. Dnes se nás už nikdo nebojí. Vyhráli jsme sice olympiádu, ale ve finále jsme měli obrovské štěstí. Navíc proti Němcům. Spokojenost s takovým triumfem dokazuje, že se příliš zaměřujeme na výsledky na velkých turnajích, ale snaha o rozvoj hokeje nám uniká."

„NHL je tak nezajímavá, že se dá sledovat jen pár týmů. Kombinace jsou nenávratně pryč, je to jenom o bruslení nahoru dolů. Pamatuju si, že když jsem vzal děti na zápas Rangers, tak jsem nemohl uvěřit vlastním očím. Za 40 vteřin hry byl puk na čepelích hráčů sotva deset. Zbytek času jen lítal po mantinelech nebo byl nahozený a vyhozený,“ vykládá ruská ikona.

A dodala: „Seděl jsem a začal přemýšlet, na co se tenhle krásný sport vlastně mění.“

Kovaljov má svou vlastní teorii, proč v posledních došlo k tak dramatické změně zámořského hokeje, ve kterém ubývá fyzické hry a přibývá rychlosti. Hlavními viníky jsou podle něj trenéři.

„Oni stojí za změnou trendu, protože se bojí chyb svým hráčů. A tak jsme se dostali do stavu, kdy i talentovaný a šikovný hokejista, který je schopný předvádět s pukem skvělé věci, je nucený nahodit ho do pásma a potom se nahánět a bodyčekovat. Přitom by takoví hráči měli dostávat volnost a prostor.“

Dnes pětačtyřicetiletý muž, jenž ještě před dvěma lety uvažoval o návratu do NHL, má v tomto vlastní zkušenost z doby svého prvního angažmá v Pittsburghu. Už tehdy se začaly objevovat tendence sešněrovávat i šikovné hokejisty příkazy.

„Mám před očima, jak se na mě hlavní kouč Dan Bylsma podíval a řekl: Udělej to ještě jednou a posadím tě. Ale proč bych měl puk nahazovat do pásma, když ho tam můžu dovézt. Dnes takto přemýšlí všichni a proto je hokej v NHL tam, kde je,“ říká Kovaljov, jehož baví pozorovat snad Connora McDavida a Chicago.

Zbytek je podle něj pouze o rychlosti a zautomatizovaném systému hry. Neexistuje prostor pro hravost, protože prioritou je minimalizace chyb. „Pamatuju si, co kdysi řekl legendární fotbalista Pelé po jednom zápasu proti Sovětskému svazu: Všichni jen běhají, ale zapomínají hrát. Přesně to vystihuje dnešní hokej. Proto chci hráčům vzkázat: Hoši, zkuste zpomalit!“