Hadamczik ocenil Jandačův výběr: Zlepšila se hra a především organizace

„Byl to úspěšný turnaj,“ konstatuje 65letý trenér, jenž jako poslední dovedl reprezentaci k cennému kovu na mistrovství světa (bronz, 2012) i na olympijských hrách (bronz, 2006).

Nyní doufá, že medailové vakuum může ukončit současný výběr trenéra Jandače. „Máme velkou šanci přivézt z olympiády medaili,“ hlásí Hadamczik.

Proč jste ve svých odhadech tak smělý?

Zlepšila se hra a především organizace. Martin Erat se zhostil role kapitána velmi dobře, má skvělé vůdčí schopnosti. Petr Koukal je zase hráč, který toho hodně zažil a je to dobrý kluk. A do obrany přišla také zkušenost.

Po listopadovém turnaji Karjala byli Češi naopak kritizováni. Opravdu změní projev týmu pár zkušených hráčů?

To není pár hráčů! To máte Erata, Koukala, Michálka, Němce. Byl jsem strašně zvědavý, jak se tihle po pauze uchytí v mezinárodním hokeji, a kluci to zvládli dobře.

A co ostatní?

Objevilo se i mládí jako Lev. Na to, že začíná v nároďáku, předvedl velmi dobré výkony. Vítkovice táhne a jeho nominace - i když coby náhradníka - byla správná volba. Je velký, silný a pro tým byl hodně platný. K tomu oba dva gólmani podali dobré výkony. Hlavně jsem ale pozoroval strašný klid ve hře, nehráli jsme živelně.

Co byste týmu naopak vytkl?

Myslím, že tam je dostatek trenérů, a nebudu nikomu radit. Také si věci dělám podle sebe. Když to udělají média nebo někdo jiný, beru to. Já jsem ale trenér a nebudu zasahovat do práce kolegů, to není v mojí kompetenci a nebylo by to slušné. Vidím to pozitivně, že mužstvo je složené ze zkušených hráčů, z hráčů střední generace a mladých. Staří hráči tomu dodali klid a organizaci, nelítali za každým pukem. Myslím, že mluvíme o účelném hokeji, a ne o moderním hokeji.

Právě tenhle styl přinesl tři výhry.

Líbilo se mi, že tým nepropadal panice, byl v klidu a hodně silný na puku. Předtím jsme chtěli soupeře nahánět, vyrovnat se jim v prvcích, na které jsme neměli. Hráli jsme ale účelně, a proto se dostavil výsledek.

Můžete zkusit jmenovat nějakého hráče, kterého jste na turnaji v Rusku ve výběru postrádal?

Myslím, že by v nominaci neměl chybět Roman Červenka. Myslím, že by se v téhle konkurenci prosadil. A další hráči? Uvidíme.