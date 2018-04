Hadamczik před třetím finále: Zkušenější hráče má Kometa o něco lepší

„Neřekl bych, že je tam výrazný favorit. Já ale pořád věřím o něco víc Kometě, že je v play off zkušenější, a to v klíčových momentech může hrát důležitou roli,“ soudí příští trenér reprezentační osmnáctky.

Brno - Třinec Sledujte třetí finále od 17.20 hodin online.

Třinec kdysi dostal z nižších pater českého hokeje až do extraligy, vedl ho jako trenér. S Kometou ho pojí osobní vazby, hraje za ni jeho zeť Michal Barinka a prožil zde své zatím poslední klubové angažmá v sezoně 2015/16.

Vyberete si z obou soupeřů v extraligovém finále, kterému z nich fandíte o něco víc?

Hlavně jsem rád, že jsou tam oba tyhle týmy. Přikláním se ale spíš na stranu Brna, kde se mi strašně líbí sportovní atmosféra. Fandil jsem Kometě, když za ni hrával Josef Černý, když tam chytal Karel Lang. Mám ji v srdci hluboko, teď její dres obléká i můj zeť, chodí tam fandit moje dcera. Pomáhal jsem jí sehnat i lístky na první dva zápasy finále. Jen ty nejlepší vzpomínky ale mám i na Třinec. Hráli jsme tehdy ve staré hale, která byla kouzelná, měli jsme výsledky a díky obětavé práci tehdejších funkcionářů se tam vysoká úroveň udržela až do doby, kdy se klubu ujal pan Móder a vybudoval tam nejhezčí arénu v republice.

Splnily první dva finálové duely mezi Oceláři a Kometou očekávání?

V prvním zápase Třinec začal sebevědomě, dal góly, vyhrál a byl lepší. Brno nastoupilo tak, že bylo všude pasované na favorita, a trochu to působilo dojmem, že to přijde samo. Ve druhém utkání už byl brněnský tým lepší. Tam už byla Kometa soustředěná, brankář Čiliak podal výborný výkon.

Bude tento trend pokračovat i v Brně?

Samozřejmě je to urputný boj, a bude i nadále. Myslím si, že Kometa přece jen ty zkušené hráče na klíčových postech má lepší. Bude záležet na tom, jak vysoký standard udrží Čiliak, jak zahraje Erat a pak i mladý Nečas. Pro něho je to druhé velké play off. Pokud hraje v plné formě, tak je to rozdílový hráč, i když je tak mladý. A do toho Hruška, další klíčový útočník. Celkově si myslím, že Kometa tam má ještě rezervy, které když zvedne, může být její výkon ještě lepší.

Favorizujete proto obhájce titulu?

Smekám klobouk před Třincem, jaký výkon podal. Skvělý je tam obránce Lukáš Krajíček. Nicméně ve druhém finále byli Oceláři zaskočení, výsledek hodně ovlivnily i zbytečné fauly. Polanský dá krásný gól a vzápětí udělá nesmyslný faul, což Třinec srazilo. Měl tři minuty na to, aby srovnal. V Brně si musíme být vědomi, že bude vynikající atmosféra, Kometa má nejlepší publikum v republice.

Je to pro domácí celek jen výhoda, nebo může hráče i svazovat?

Hokej přece hrajeme pro lidi! Jestli je někdo nervózní z lidí, ať sedí doma. To, co diváci v Brně předvádějí pro hráče, je nádherné. Věřím tomu, že to je velká výhoda.