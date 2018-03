Odmítáme útočit. A pak dáme gól. Anaheim v prodloužení takticky uspěl

Dlouhých 74 vteřin drželi hokejisté Anaheimu puk, než s ním po vyhraném buly vyjeli k útoku v prodloužení zápasu za stavu 4:4.

Západ, tabulka Centrální

1. Nashville, 107 bodů (75 zápasů)

2. Winnipeg, 102 b. (75 z.)

3. Minnesota, 93 b. (75 z.)

Pacifická

1. Vegas, 103 b. (76 z.)

2. San Jose, 97 b. (76 z.)

3. Anaheim, 91 b. (76 z.)

Divoká karta

1. Los Angeles, 91 b. (77 z.)

2. Colorado, 90 b. (76 z.)

3. St. Louis, 89 b. (75 z.)

4. Dallas, 84 b. (76 z.)

5. Calgary, 80 b. (77 z.) Kompletní tabulky NHL najdete zde.

Kesler vyhrál vhazování, následovaly přes minutu dlouhé výměny v obranném pásmu mezi hráči v tomto pořadí: Getzlaf, Fowler, Silfverberg. Znovu Fowler, Silfverberg, Kesler, Silfverberg, Fowler a Getzlaf.

Střídání.

Několik dalších výměn mezi Rakellem a Lindholmem. Fanoušci Edmontonu bučeli, pískali a nechápali. Proč Anaheim zdržuje?

Odpověď přišla vzápětí. Hampus Lindholm nabral rychlost, přešel společně s Rakellem do útoku pomocí rychlých nahrávek a střelou rozhodl. Gól. Ducks slaví, získali oba body a udrželi třetí příčku Pacifické divize, která zaručuje play off. A to jen díky lepšímu skóre před Los Angeles.

„Bavili jsme se o tom, co se na ledě dělo. Hráči jednoduše učinili rozhodnutí a já to uznávám,“ hájil hru trenér Anaheimu Randy Carlyle pro The Orange County Register.

„Ne vždy to bude pěkné na pohled, ale dobrý tým dokáže najít cestu, jak získat dva body a vyhrát. A právě teď na ničem jiném nezáleží,“ stojí za týmem také útočník Adam Henrique.

Vyčkávaná v provedení Anaheimu a zakončení Lindholma:



Taktika evidentně zabrala. Zatímco Anaheim stihl vystřídat, trojice Edmontonu ve složení Nurse - McDavid - Draisaitl na ledě zůstala celou dobu. Pro Rakella pak nebylo těžké zamotat unaveným soupeřům nohy. Stačilo pár rychlých kroků a kliček a spustil chaos.

„Získali puk a nechtěli ho za žádnou cenu odevzdat. Musím to ocenit, vyhráli úvodní buly a už se toho nevzdali,“ uznal taktiku soupeře trenér Edmontonu Todd McLellan.

Útok Edmontonu? Bída Milan Lucic z posledních 40 zápasů vstřelil jediný (!) gól, Ryan Strome a Jesse Puljujarvi se radovali šestkrát, Jujhar Khaira jenom pětkrát.

Vedle skvěle zvládnuté taktiky poslali vítězové ještě jeden vzkaz: „Oilers, jediní, koho se od vás bojíme, jsou McDavid a Draisaitl.“

I proto vyčkávali, jestli obě hvězdy slezou z ledu, aniž by se dotkly puku, natož aby zaútočily. Neslezly, a tak na to doplatily.

Zatímco loni si Edmonton play off zahrál - vypadl v druhém kole -, letos opět atakuje spodní příčky Západní konference.

Na nadcházejícím draftu juniorů bude znovu vybírat vysoko, pomůže však další mladá hvězda á la McDavid?

Rok 2011 - Philadelphia vyčkává proti systému Tampy

Počínání Ducks připomnělo sedm let starý případ, který se udál v zápase mezi Tampou a Philadelphií na podzim roku 2011.

Hostující obránci Kimmo Timonen a Chris Pronge prvních pět minut téměř stáli na místě s pukem v reakci na to, že Tampa praktikovala obranný systém 1-3-1 a nenapadala.

Tehdy museli rozhodčí dokonce přerušit hru a vysvětlit trenérovi Philadelphie Peteru Laviolettovi, že takhle ne. Nepomohlo to, Flyers zdržovali ještě několikrát v dalších minutách.



Zápasu se účastnili také tři Češi - Pavel Kubina na straně Tampy a na straně druhé Jaromír Jágr a Jakub Voráček.

Vyčkávaná v zápase mezi Tampou a Philadelphií: