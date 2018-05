MS V HOKEJI

„Jsou horší věci v životě,“ usmál se hokejový útočník s číslem 11 během nedělního utkání proti Francii, které sledoval z tribuny.

Ruku měl přitom zavěšenou ve fáči, což nevěstilo nic dobrého. Ale jen na první pohled. „Mám to tak vysloveně jen kvůli tomu, abych nechal rameno odpočinout a mohlo se dát rychleji dohromady,“ vysvětloval Nestrašil.

Ač jsou podobná zranění obvykle hodně komplikovaná, neboť rameno je citlivý kloub, on je plný optimismu.

„Když se to stalo, tak jsem si myslel, že je to zlé. Ale teď se cítím o dost líp, bolest odešla a můžu s rukou normálně hýbat i kroutit. V pondělí zkusím jít na led a uvidíme. Nerad bych přišel o nejdůležitější zápasy na mistrovství. Jsem s týmem šest týdnů, všechno šlape a nechci, aby to skončilo.“

Nestrašilova naděje tkví v tom, že se čtvrtfinále hraje až ve čtvrtek, má tedy relativně dost času, aby se stihl uzdravit. A ač ho v sestavě nahradil talentovaný Chytil, který se prezentuje poměrně dobrými výkony, on neztrácí víru.

„Nerad se chválím, ale myslím, že mi to relativně šlo. Od začátku jsem do turnaje šel s tím, že mě to musí bavit, že si to musím užívat. Na ledě je vždycky lepší, když se nesvazujete, netlačíte na sebe a hrajete víc uvolněně.“

Nestrašil zprvu nastupoval ve formaci s Nečasem a Jaškinem. Po příjezdu bostonských Davidů Krejčího s Pastrňákem se posunul do čtvrté formace k Plekancovi s Horákem.

„Obě lajny fungovaly. Jaškin hraje fantastický turnaj, je hrozně silný, dělá prostor. A Nečas je zase hrozně rychlý a chytrý. Užil jsem si to i s Plekym, byť jsme měli úplně jinou roli. Ale mě bránit baví. Když máte v první lajně takové borce, tak si musím najít něco jiného, čím můžu být mužstvu prospěšný,“ vykládá Nestrašil.

Je na něm vidět velké odhodlání vrátit se zpátky, první mistrovství je pro něj svátek. Zvlášť když zažívá nevšední momenty, které se nedají srovnat ani s těmi, které okusil v době, kdy hrál v NHL za Detroit.

Tím mimořádným prožitkem byla hned úvodní bitva proti Slovensku. „Mám rád vypjaté zápasy o hodně. Atmosféra toho duelu mě tak strhla, že jsem ani nestačil být nervózní, že hraju poprvé na šampionátu. Byl to můj nejhezčí zápas v kariéře, co se týká fanoušků. Fakt krásný.“

Tak snad si ty pocity Nestrašil v Dánsku ještě zopakuje.